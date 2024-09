GERMANIA ALLE URNE CON LE ELEZIONI IN TURINGIA E SASSONIA: INFO DIRETTA RISULTATI, QUANDO E PER COSA SI VOTA

La Germania torna alle urne con le Elezioni regionali in Turingia e Sassonia oggi 1 settembre 2024: un voto chiave sia per l’importanza dei due “lander” tedeschi e sia per il test politico ad un anno dalle Elezioni Federali 2025 che porteranno lo scontro dei “quattro blocchi” in cui ormai è divisa la Germania (destra radicale, sinistra radicale, centrodestra e centrosinistra).

Con gli elettori già dal primo mattino alle urne, la diretta delle Elezioni regionali Turingia e Sassonia 2024 scatterà dopo le ore 18 con la chiusura delle urne e l’arrivo dei primi risultati con exit poll in tempo reale: si rinnovano i governi centrali di Turingia e Sassonia, con la coalizione nazionale guidata da Olaf Scholz (Spd con liberali e verdi, la cosiddetta coalizione “semaforo”) che rischia grosso secondo i sondaggi e le previsioni della vigilia. Si vota per i governi locali ma il significato delle Elezioni in Turingia e Sassonia rischia di essere molto più influente anche a livello nazionale: il recente attentato Isis a Solingen (e l’attacco con coltello ieri a Siegen) inquietano l’opinione pubblica e fanno temere per un rinnovato terrorismo islamista assieme ai timori per un’immigrazione incontrollata, con la conseguente crescita dei partiti più estremi come AfD e BSW che da destra a sinistra puntano sul tema dell’immigrazione e della sicurezza come cardini centrali.

TEST SULLE ELEZIONI GERMANIA DOPO IL 2024: SCHOLZ A RISCHIO, AFD E BSW VOLANO NEI SONDAGGI

Il test sulla tenuta del governo non è altro che un “anticipo” di quanto potrà avvenire tra un anno con le Elezioni Germania 2025 che porranno la Spd di Scholz contro la Cdu di Merz e soprattutto contro i due partiti più estremi che da tempo ormai spopolano nei sondaggi e nelle Elezioni regionali: l’AfD di Wiedel e Chrupalla e il BSW di Sarha Wagenknecht con le loro ricette aspre, populiste e polemiche contro l’establishment tedesco hanno scalato i sondaggi e si presentano ora come effettiva alternativa ai partiti “classici” (complice anche la caduta importante sia dei Verdi che dei Liberali, entrambi al Governo con il cancelliere di sinistra).

L’era post-Merkel è come se si fosse ridotta ora ad un tutti contro tutti che potrebbe rimettere assieme le forze “europeiste” (Cdu-Spd) contro le ali estreme: per le Federali c’è tempo, nel frattempo le Elezioni in Turingia e Sassonia oggi daranno ulteriori risultati atti a leggere nel dettaglio cosa potrebbe succedere nei prossimi decisivi mesi della politica tedesca. In attesa degli exit poll, lo scenario che si apre con le urne ancora aperte è legato agli ultimi sondaggi espressi prima del voto con AfD e BSW in netto vantaggio.

Negli ultimi sondaggi Insa Poll in Turingia, l’AfD del candidato presidente nazionalista Bjoern Hoecke è dato al 30%, con la Cdu che rimarrebbe ferma al 22% mentre il BSW di Wagneknecht arriva fino al 20%. Male il centrosinistra, si salva solo la Linke con il 14%: l’Spd del cancelliere non va oltre il 6%, i Verdi tagliati fuori con il 4%, tutti gli altri partiti assieme non vanno oltre il 7%. Dopo una campagna elettorale al forte grido di “remigrazione” tanto per AfD quanto per il BSW, il tema dell’immigrazione è talmente centrale da aver di fatto spaccato le ipotetiche alleanze che si profilavano all’orizzonte. Al momento in Turingia è difficile pensare ad un accordo sia nella destra (Cdu-AfD) che nella sinistra (Spd, Linke e BSW) per cui in molti ritengono che l’asse al femminile Weidel-Wagneknecht possa alla fine essere l’ipotesi dopo i risultati delle Elezioni odierne. In Sassonia infine i sondaggi sulle Elezioni regionali Germania 2024 danno la Cdu al comando con il 33% ma subito dietro spunta l’AfD con il 30%, mentre l’Alleanza Sahra Wagenknecht con il 12% riesce a fare meglio degli altri partiti di sinistra; Linke “sbarrata” sotto il 4%, Spd e Verdi al 6%.