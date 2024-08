IL RITIRO DI ROBERT KENNEDY JR FAVORISCE TRUMP?

La notizia del ritiro di Robert Kennedy Jr dalla corsa alla Casa Bianca è una buona notizia per Donald Trump, perché i sondaggi dicono che i sostenitori di RFK ora voteranno per il candidato repubblicano. Dall’analisi effettuata dall’Independent è emerso che, da quando Kamala Harris è entrata in corsa al posto di Joe Biden, RFK aveva perso una notevole quantità di slancio nei sondaggi e non è più riuscito a riprenderlo.

Poco prima del ritiro di Biden, aveva ottenuto tra l’8,5% e il 10% dei voti nazionali, invece dal 21 luglio è calato attorno al 5% dei voti. Ma la domanda più importante riguarda come si sposteranno quei voti con l’uscita di scena del nipote di JFK, in particolare negli swing states. Individuare dove si concentrano esattamente gli elettori di RFK è complicato, quindi i dati vanno presi con le pinze a causa dei limiti dei sondaggi, ma quello di Refield e Wilton del 15 agosto su 10 Stati mostra che il vantaggio era più ampio in alcuni Stati rispetto ad altri.

In particolare, ha il sostegno più forte in New Mexico (8%), Florida (5%), Michigan (5%) e Nevada (5%), quindi sommando le percentuali a quelle di Trump, l’ex presidente Usa balzerebbe davanti alla candidata repubblicana nei sondaggi per le elezioni Usa 2024.

ELEZIONI USA 2024: I SONDAGGI SUGLI SWING STATES

Quello stesso sondaggio mostrava Kamala Harris in testa nel New Mexico, a pari merito con Trump in Nevada e Michigan, mentre Trump è in vantaggio nel suo Stato di elezione, la Florida. Anche se non è chiaro per chi voteranno gli elettori di RFK, anche se è presumibile che si rivolgano al repubblicano dopo l’endorsement delle ultime ore, quelle percentuali potrebbero avere la capacità di ribaltare le sorti in quelli e altri Stati. Quindi, RFK potrebbe dare ulteriore slancio ai dati nazionali in calo del tycoon.

La presenza di Kennedy Jr. potrebbe pesare negli swing states: in Arizona, ad esempio, Kamala Harris è in vantaggio di pochissimo (1,2%), ma Kennedy Jr. aveva un indice di gradimento del 5,2%. Situazione simile in Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania e Wisconsin. Inoltre, il ritiro di RFK e il suo sostegno a Trump potrebbe dare rilancio all’ex presidente e consentigli di riavere centralità dopo che Harris si è presa la scena.