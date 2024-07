Elisabetta Pellini: “Mio padre l’uomo della mia vita”/ “Roberto Farnesi? Mai avuto flirt con lui o altri”

Elisabetta Pellini, ospite di “Storie di donne al bivio”, si racconta partendo dai suoi legami più intensi: “Io non ho avuto figli, ho perso mio padre nel ’99 e quello è stato davvero un bivio importante. Lui era l’uomo della mia vita, l’uomo ideale. E mamma è la donna che vorrei essere, una donna di grandi valori, molto forte: ha tanta energia e ogni tanto mi chiedo dove la trovi. Lei dà forza a me, nonostante pensavo che invecchiando sarebbe stato il contrario”. Il sogno professionale, invece, è sempre stato quello di recitare: “Io ho iniziato danza classica a cinque anni perché volevo fare l’attrice: mi piaceva il teatro. Quello di fare l’attrice mi piaceva, era il mio grande sogno. Poi sono andata a scuola dalle suore e ho cambiato idea e volevo fare la suora di clausura”.

Passando al gossip, Elisabetta spiega: “Non ho mai avuto un fidanzato attore e anche con Roberto Farnesi non c’è mai stato niente, nonostante abbiamo fatto tanti film insieme. Non mi piace tanto parlare del mio intimo, anche perché se parlo di un fidanzato o un compagno, vorrei che lui fosse con me per dire la sua”.

Elisabetta Pellini: “Non mi sento bella”

Nonostante la sua bellezza, Elisabetta Pellini non si è mai piaciuta: “Ho un brutto rapporto con gli specchi, non mi sento bella. Il lavoro mi ha aiuto a superare le mie insicurezze, nonostante sia un lavoro che comunque in qualche modo ti dà ansie perché hai continui provini, rapporti con persone con cui non sai se ti troverai bene… Io comunque sono testarda e ci metto sempre il cuore, nonostante a volte avessi talmente tanta ansia che mi sono venuti gli attacchi di panico”.

Dopo il divorzio dal marito, Elisabetta Pellini è al momento libera, nonostante sia rimasta scottata da qualche delusione di troppo vissuta in amore: “Ho avuto tutte storie importanti, mai flirt, ci metto tanto a conoscere una persona anche se poi non conosciamo mai davvero qualcuno. Ci sono persone che tirano fuori il meglio da noi stesse e altre il peggio: noi cambiamo, siamo in continua evoluzione, quindi anche la persona che abbiamo accanto. Non è facile amare e farsi amare. Il mio cuore è un po’ rotto, ha diverse cicatrici ma è testardo e batte”.

