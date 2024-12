MILLION DAY, GRANDE ATTESA PER LE CINQUINE FORTUNATE DELLA SERATA DI OGGI

Il mese di dicembre è ufficialmente cominciato e se per tanti significa attesa per il Natale e per quello che in generale è il periodo più scintillante e romantico dell’anno, per tanti invece è un mese che porta con sé malinconie e nostalgie e perché no, magari anche qualche sogno da realizzare che fino a quel momento sembra irrealizzabile. Si sa però che il Natale è un periodo magico nel quale tutti i desideri sembrano poter diventare realtà con una buona dose di fortuna. Allora, perché non sognare in grande sperando di portare a casa una somma importante sul concorso del Million Day, che offre ogni giorno ai giocatori la grande chance di partecipare e vincere al concorso vincente, o meglio, a due di questi? Sono due, infatti, i concorsi giornalieri che consentono agli italiani di partecipare per provare a vincere qualche premio importante.

Quello più ambito da tutti è quello massimo, da un milione di euro, come dice lo stesso nome del concorso. Esistono però varie categorie di vincita che partono già da due numeri e che consentono ai giocatori di ottenere dei premi che comunque non dispiacciono, anche se come abbiamo già avuto modo di sottolineare, è ovviamente quello da un milione il premio più ambito. Ricordiamo però che i giocatori potranno anche prendere parte al concorso dell’Extra Million Day per dare una seconda chance ai propri numeri: con questo secondo concorso, si possono ottenere fino a 100.000 euro. Dopo aver scoperto quelle che sono le combinazioni di oggi alle 13.00, ndiamo ora a vedere le cinquine vincenti della sera alle 20.30 nella speranza che qualche giocatore fortunato riesca ad ottenere il premio massimo in palio, quello da sei zeri. Buona fortuna!

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE 20.30

Million Day: –

Extra Million Day: –