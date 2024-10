Eva Sykora è la Soul Coach e tantra expert della prima stagione di “Se mi lasci non vale“, il programma condotto da Luca Barbareschi che racconta il percorso di sei coppie in crisi che cercano di ritrovarsi, con l’aiuto di una psicoterapeuta e per l’appunto di una soul coach. Il compito di Eva Sykora è proprio quello di fare da allenatrice dell’anima e delle emozioni alle coppie protagoniste. Proprio la soul coach intervistate dai microfoni della Rai ha dichiarato: “accompagno le persone a percepire la loro essenza, chi sono veramente. Li faccio scoprire e rinascere nel potenziale, intimo, personale e relazione”.

L’obiettivo della soul coach è quello di far vivere alle persone l’intimità in modo naturale, senza ansie e frustrazioni tramite la pratica di massaggio curativo e coaching tantrico. Sul suo sito ufficiale, la soul coach si racconta così: “sono convinta che solo attraverso le nostre storie personali, ciò che abbiamo vissuto sulla nostra pelle, siamo in grado di capire e aiutare altre persone che vivono le stesse problematiche”.

Non solo, il ruolo di Eva Sykora parlando all’interno di Se mi lasci non vale su Rai2 è quello di far sentire i protagonisti in connessione prima con se se stessi e poi con il partner con la finalità di diventare la dea e il dio della propria vita. Proprio la tantra coach ha spiegato: “è possibile avere una vita intima piena di soddisfazioni, piacere e orgasmi, sentirsi bene e in piena armonia con il proprio corpo e creare una vita piena di gioia, giocosità e spontaneità”. Per ka Sykora è fondamentale sapere che la forza è dentro ognuno di noi e sta solo a noi cacciarla fuori. La soul coach parlando della sua storia ha raccontato: ” la mia storia inizia dalla gravidanza di mia mamma. Il feto registra ogni emozione, trauma e stato dell’anima materna e lei ha vissuto momenti difficili di paura, scarsa fiducia e disperazione”.

Tutte le emozioni negative vissute dalla mamma si sono tramutate in un malessere fisico per la soul coach e tantra expert che ha raccontato: “avevo infiammazioni, distaccamento del pavimento pelvico e blocchi durante tutta l’adolescenza. A 20 anni ho avuto un’importante infiammazione ginecologica: una situazione portata avanti per 2 anni e da cui non riuscivo a uscire. Tradita e lasciata dal mio fidanzato, ho toccato il fondo”. Nel 2007 la svolta grazie all’incontro con Mohenjo-Daro che l’ha aiutata a conoscere il suo corpo, ma soprattutto a capire come funzionava riuscendo così a toccare la sua anima e la sua essenza. “Mi sono innamorata di questo mondo e ho iniziato a fare corsi di tantra, tantra yoga, Mohenjo-daro e meditazioni al centro Osho Lažánky in Repubblica Ceca e in tutto il mondo” – ha raccontato la soul coach.