Exit Poll Elezioni Europee 2024 in Olanda/ Proiezione seggi: testa a testa tra Laburisti-Verdi e Wilders

In Olanda i seggi delle Elezioni Europee 2024 si sono chiusi alle 21 di oggi, giovedì 6 giugno 2024: gli Exit Poll sono stati pubblicati nelle ore successive, ma per i risultati definitivi sarà necessario attendere la tarda serata di domenica. È solo in quel momento, infatti, che il voto si sarà concluso in tutti i ventisette Stati dell’Ue. Intanto, le prime previsioni, come riportato dal Corriere della Sera, rivelano che la situazione è sul filo del rasoio. Il tutto sulla base di una affluenza pari a solo il 44% (anche se nel 2019 fu addirittura del 42%).

ELEZIONI EUROPEE 2024/ Vivaldini (Fdi): "Guerra e Green Deal, la nuova UE deve garantire le persone"

La sfida principale è quella che ha visto la coalizione dei Laburisti-Verdi guidata da Frans Timmermans affrontare l’estrema destra di Geert Wilders. In base ai primi dati degli exit poll delle elezioni Europee 2024, l’alleanza europeista avrebbe ottenuto 8 seggi rispetto ai 7 assegnati al Partito per la libertà (Pvv). Una situazione molto equilibrata. Nel dettaglio, delle elezioni Europee 2024, exit poll e proiezioni per gruppo danno 7 seggi ciascuno a Ppe, Id, e Renew; 5 seggi a Verdi, 4 a S&d e uno ciascuno a Sinistra ed Ecr. Il vincitore morale però sembra proprio Wilders, che nella precedente tornata elettorale non aveva ottenuto neanche un seggio.

Salvini: “Europa tassa, Governo libera”/ Video Otto e Mezzo “Putin ha torto, noi con la NATO ma senza guerra”

Exit Poll elezioni Europee 2024, in Olanda è Frans Timmermans contro Geert Wilders

Già nelle scorse ore il leader di estrema destra Geert Wilders si era detto ben predisposto per quel che concerne gli esiti delle Elezioni Europee 2024. “Ho fiducia nella volontà degli olandesi di cambiare l’Europa. Vogliamo meno immigrazione, vogliamo inasprire le regole e le politiche sull’asilo”, ha a lungo ripetuto. Non sono mancate però anche le opposizioni. L’alleanza europeista infatti accusa il Pvv di essere “amico di Vladimir Putin” e dunque di “indebolire l’Europa”, che invece nel suo scenario è “solidale”. Frans Timmermans in tal senso sta già festeggiando sui social network il sorpasso, anche se il distacco è breve. Quel che è certo, ad ogni modo, è che la popolazione sembra essersi spaccata in due e soltanto domenica sarà possibile comprendere quale forza ha prevalso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA