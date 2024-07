Fame nervosa, cosa mangiare per non ingrassare/ Frutta secca, succo Ace e non solo: tutti i cibi

Il cibo ha un potere consolatorio che spesso ci porta a mangiare pur senza avere fame. Quante volte, infatti, ci capita di mangiare o desiderare qualche cibo senza avere realmente fame? Si tratta infatti di quella che gli esperti chiamano “fame nervosa o emotiva”: è un finto bisogno fisiologico che viene dettato dalla nostra mente, sotto pressione. Così, sfoghiamo le nostre ansie, delusioni, preoccupazioni e così via a tavola, mangiando affinché il cibo possa consolarci, pur senza avere realmente fame. Così facendo, però, tante volte quell’alimento fuori pasto diventa routine e ci porta ad ingrassare oltre che, ovviamente, a stare male con il nostro corpo dal punto di vista fisico ed emotivo.

Il Corriere.it ha intervistato Francesca Beretta, biologa nutrizionista scientifica, che ha spiegato: “Il primo step per controllare la fame nervosa e rafforzare allo stesso tempo l’organismo? Mangiare, ma solo alimenti funzionali. Ce ne sono tanti e pure gustosi”. Tra questi, l’esperta spiega che ci sono i ceci, che hanno un alto tenore proteico e sono ideali per chi svolge un lavoro sedentario e dunque per chi non consuma tante energie durante il giorno. Hanno inoltre un basso contenuto glicemico e tante libre: dunque possono essere mangiati, magari anche abbinati alla paprika, che ha un apporto calorico inesistente con vitamine B, C, E e K.

Fame nervosa, i cibi da mangiare per non ingrassare

Per tenere a bada la fame nervosa, è possibile mangiare dei cibi che non fanno ingrassare. Ceci ma non solo: secondo Francesca Beretta, biologa nutrizionista intervistata dal Corriere, ad esempio come aperitivo si può mangiare un ottimo pinzimonio, fatto di verdure colorate tagliate a bastoncini. Ci sono poi anche altri cibi interessanti che possono essere mangiati senza ingrassare: uno di questi è il guacamole, una deliziosa salsa all’avocado che può essere mangiata insieme ad altre verdure.

Secondo la nutrizionista, anche i lupini possono essere mangiati perché ottimi in caso di corretta alimentazione o dieta, o comunque per evitare di ingrassare a causa della fame nervosa. Come spiegato dall’esperta, “100 grammi di lupini ne forniscono solo 114, dando comunque un prolungato senso di sazietà”. Se si vuole invece bere qualcosa, il succo ACE è un perfetto alleato poiché contiene vitamine A, C ed E, come dice proprio acronimo, così come la frutta secca, perfetta per non ingrassare (ma senza esagerare!).

