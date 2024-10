Federica Petagna nuova concorrente del Grande Fratello 2024, Lino Giuliano l’attacca: “Venderebbe la vita per la tv”

Questa sera, lunedì 28 ottobre 2024, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello e c’è molta attesa per l’entrata in casa della nuova concorrente Federica Petagna. La 22enne è un ex volto di Temptation Island 2024 e pronta per varcare la fatidica Porta Rossa ma nelle scorse ore è stata pesantemente criticata da un altro ex di Temptation Island 2024 Lino Giuliano che a sua volta avrebbe dovuto anche lui partecipare al reality di Canale5 ma è stato squalificato prima di entrare per le sue frasi omofobe e volgari sui social contro un conduttore partenopeo Enzo Bambolina.

Stefania Orlando stronca Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello 2024: “Recitano"/ Poi lo sfogo!

Nel scorse ore Lino sui social ha risposto ad alcune domande dei follower ed in molti gli hanno chiesto un opinione su Federica nuova concorrente del reality ma le sue parole sono state tutt’altro che lusinghiere: “Lei venderebbe la vita pur di entrare in tv; non mi piace per niente al mondo e mi sta molto antipatica, peggio di Martina della mia edizione” E non è tutto perché il 30enne napoletano ha anche lanciato una pesante frecciata ad un’altra concorrente del GF, Shaila Gatta: “Il cognome dice tutto, con tanto di emoticon sorridenti.”

Enzo Paolo Turchi, chi è il marito di Carmen Russo/ La crisi al Grande Fratello: "Ho un segreto nascosto"

Lino Giuliano contro i concorrenti del Grande Fratello: “Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta? Falsi”

Federica Petagna non è stata l’unica a finire nel mirino di Giuliano, l’ex volto di Temptation Island 2024 ha pesantemente criticato anche la nuova coppia del GF formata da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta aggiungendo anche chi sono coloro con i quali invece andrebbe d’accordo: “Javier, Enzo Paolo e Iago, e pura Jessica Morlacchi la mettevo vicino a me per prendere in giro qualcuno…Chi non mi per niente e lo vedo finitissimo è Lorenzo, poi Shaila non mi è simpatica, la vedo molto finta anche lei, una coppia fortissima direi.” Infine Lino Giuliano ha rivelato anche che non parteciperebbe, ora come ora, ad Uomini e Donne perché non si sente pronto per una nuova relazione mentre ha intenzione di recuperare con l’ex fidanzata Alessia Pascarella.