Per anni è stata un volto di punta dell’informazione quotidiana, ora vive una realtà diverse e lontana dal mondo dei riflettori; una nuova vita della quale va fiera Francesca Senette, ospite oggi di Caterina Balivo a La Volta Buona. Il suo contributo nel giornalismo che conta risale alla giovane età; un aspetto che come da lei raccontato ha inciso non poco nel rapporto con i colleghi: “…Vivevo esclusivamente per il lavoro ed ero molto fragile, credevo poco in me stessa e con un’autostima bassissima. Ero troppo giovane; sono arrivata lì che avevo 24 anni mentre i miei colleghi erano tutti più grandi. Io studiavo tantissimo ma per gli altri non basta, dovevo dimostrare quotidianamente di meritare quel posto e anche me ogni tanto venivano dei dubbi”.

Luigi (Gigi) De Rienzo, chi è fratello di Fiore De Rienzo/ Doloroso annuncio della morte: "Generoso e puro"

Una delle sue ‘volte buone’ professionali è stata senza dubbio Emilio Fede; sul noto giornalista Francesca Senette ha raccontato: “… Era ironico chiaramente, ma anche molto tagliente; essere bersaglio della sua ironia diciamo che non era molto divertente. L’alchimia che si creò tra noi era dovuta alla mia capacità di prenderlo in giro al contrario”. L’ex giornalista ha anche aggiunto: “Non sta bene, ha una certa età; ha perso da poco la moglie e forse avrebbe meritato di chiudere la sua carriera in maniera differente. Rimase molto contento quando lo andammo a trovare, non se lo aspettava; tante persone si dimenticano della gratitudine…”.

Katia Palagi, suicidio dopo truffe online con bitcoin/ Famiglia chiede verità e giustizia: è stata istigata?

Francesca Senette a La Volta Buona: “Quando chiusero il mio programma non mi chiamò nessuno…”

Un momento buio di Francesca Senette – come raccontato a La Volta Buona – è stata l’improvvisa chiusura di un programma da lei condotto, ‘Italia allo specchio’. Una notizia inattesa e che è stata la fonte del cambiamento di oggi. “Fu uno choc, me la ricordo benissimo questa data; io dissi ‘Guarda che hai sbagliato, ho un contratto con la Rai’, invece era vero. Non me l’aspettavo, persi 4 kg in una settimana. Improvvisamente non c’era più niente… Mi ha aiutato tantissimo mio marito, colleghi? Nessuno, neanche una telefonata. Mi aspettavo almeno dai vertici delle scuse”. L’ex giornalista ha però trovato la forza e la voglia di ripartire: “Sono ripartita da me, ho costruito una nuova Francesca”.