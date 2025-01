Francesca Senette, chi è la giornalista: dal TG4 alla svolta nel mondo dello yoga

Storica giornalista e conduttrice del TG4, Francesca Senette è nata nel 1975 a Tradate, in provincia di Varese, e ha avviato la sua carriera negli anni ’90 presso una testata locale, prima di conoscere il grande successo. Successo che, dopo una collaborazione con Antennatre, arriva nel 2002 quando viene notata dall’allora direttore del TG4 Emilio Fede, che la inserì nella sua squadra affidandole la conduzione del notiziario di Rete 4 nell’edizione delle 11.30.

Una lunga esperienza nella redazione del TG4 terminata nel 2008, quando decide di passare in Rai e condurre il programma Italia allo specchio. Nel corso della sua carriera, Francesca Senette ha anche curato diverse rubriche per diversi quotidiani e magazine nazionali, come Libero e Donna Moderna, mentre negli ultimi anni si è avvicinata al mondo dello yoga. Dal 2017 è infatti al timone di YoYoga, trasmissione per bambini in onda su DeA Junior, ed è spesso intervenuta in trasmissioni tv su tematiche legate proprio allo yoga, alla salute e al benessere.

Francesca Senette e l’incidente nel 2018 in camper in autostrada

Ma Francesca Senette ha dovuto fare i conti anche con un incidente, fortunatamente senza conseguenze, che ha rappresentato per lei una svolta nella sua vita. Era il 2018 e, come da lei raccontato all’epoca in un post su Instagram, si trovava con i suoi due figli in camper in autostrada pronti per le vacanze, quando ad un tratto “la mia ruota destra posteriore esplode in mille pezzi e il camper che impazzisce sotto di noi“. Dopo diverse sbandate, il camper fece un testa coda “per fermarsi contromano in corsia d’emergenza a 40 cm dalla protezione stradale“.

Non ci furono particolari conseguenze: il mezzo non sfiorò il guardrail né gli altri veicoli, rimase “fermo come perfettamente parcheggiato con una manovra d’autore“. La sua famiglia uscì fortunatamente illesa da quell’incidente e, come scrisse la giornalista stessa nel post, a corredo della foto che ritraeva la ruota scoppiata del camper, “adesso credo nei miracoli“.