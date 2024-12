CHI SONO I GENITORI DI GIULIA TRAMONTANO: IL DOLORE ATROCE

All’indomani del duro attacco dei genitori di Giulia Tramontano ad Alessandro Impagnatiello per la lettera di scuse mandata alla trasmissione radiofonica La Zanzara, il femminicidio della giovane che era incinta del piccolo Thiago è tra i temi affrontati a Verissimo. Uno dei pochi casi in cui Franco Tramontano e Loredana Femiano sono intervenuti pubblicamente, vista la loro nota riservatezza, usata anche come una sorta di protezione di fronte a quel dolore atroce con cui devono convivere.

Del resto, un genitore può immaginarsi qualsiasi cosa, tranne di perdere un figlio, nel loro caso per mano di chi avrebbe dovuto amarla e proteggerla. Ne hanno recentemente parlato a Fanpage, poco prima della condanna all’ergastolo del fidanzato della figlia. “È stata sempre quella più sensibile“, ha raccontato la mamma di Giulia Tramontano provando a descriverla.

Lei e il marito l’avevano fortemente voluta e raccontano che con l’arrivo degli altri due figli, Chiara e Mario, lei è diventata per loro una sorta di mamma aggiunta. “Si faceva carico di responsabilità che non erano neanche le sue“, ha spiegato il papà di Giulia Tramontano.

LA CORSA A SENAGO DOPO LA SCOMPARSA

I genitori di Giulia Tramontano la descrivono come una donna forte e al tempo stesso sensibile, ma il loro racconto si fa complicato quando si tratta di rievocare le ultime vicissitudini, come l’incontro dell’aprile 2023, quando il figlio Mario raccomandò ad Alessandro Impagnatiello di trattare bene sua sorella. Un mese dopo purtroppo Giulia è stata uccisa. “Quello che è capitato a noi è qualcosa di disumano, è qualcosa di inimmaginabile“, ha aggiunto papà Franco.

L’uomo a Fanpage ha ricostruito anche come ha appreso in primis della scomparsa della figlia: era a una festa, quindi appena hanno saputo della denuncia si sono precipitati prima a casa e poi messi in cammino verso Senago.

“Questo è il viaggio più brutto della nostra vita, perché noi andremo là e ci porteremo a casa Giulia che non c’è più“, disse Franco Tramontano a sua moglie Loredana Femiano. Non sapevano ancora nulla dell’accaduto, ma evidentemente temevano il peggio e quella paura si è purtroppo rivelata uno scenario reale.

L’INDIGNAZIONE DEI GENITORI DI GIULIA TRAMONTANO PER LA TESI DELLA DIFESA

I genitori di Giulia Tramontano hanno subito pensato al peggio dopo aver avuto la notizia della scomparsa, anche perché non era possibile che la figlia si fosse allontanata autonomamente. C’era solo un motivo per il quale poteva essere scomparsa: qualcuno le aveva fatto del male. Quei timori hanno trovato riscontro nelle indagini e nella confessione di Alessandro Impagnatiello, solo dopo essere stato messo alle strette.

La famiglia della vittima ha preso parte a quasi tutte le udienze, anche se ciò voleva dire affrontare momenti dolorosi, come i dettagli del femminicidio. Ma la cosa più difficile per i genitori di Giulia Tramontano è stata in realtà ascoltare la difesa, in quanto la figlia “è stata mancata di rispetto, e insieme a Giulia tutta la nostra famiglia“, in quanto la tesi difensiva lasciava intendere, secondo la famiglia, che la ragazza se la fosse cercata.

“Questa è una cosa veramente intollerabile“, hanno dichiarato a Fanpage. Giulia Tramontano non se l’è cercata, ma ha cercato la verità dopo aver scoperto le bugie del fidanzato, dimostrando di essere una donna libera e indipendente, di cui i suoi genitori non possono che andare fieri.