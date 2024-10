L’amore tra il cantante e la sua dolce metà sbocciato gradualmente dopo che…

Fausto Leali è ancora innamoratissimo di sua moglie Germana Schena e non perde occasione per ribadirlo. Insieme da più di dieci anni, il cantante è molto vigile e geloso della sua compagna trent’anni più giovane. “Sono molto più geloso”, ha ammesso l’artista. “E’ bella e giovane, anche se non mi dà motivo di essere geloso…”, le sue parole in una bella intervista a Domenica In, dove ha parlato di vita privata e questioni di cuore.

Fiordaliso e Fausto Leali, annullato concerto a Ceriale/ "Problemi di salute per il cantante"

Prima di incontrare Germana, Leali era impegnato con Milena Cantù, l’ex moglie da cui ha avuto le figlie Deborah e Samantah. Poi la storia d’amore con Claudia Cocomello e la nascita di altri due figli, Francis Faustino e Lucrezia. Tornando all’incontro con Germana, sappiamo che la loro conoscenza risale al 2001, ma l’amore è sbocciato gradualmente dopo un lunghissimo corteggiamento.La scintilla scattò durante un viaggio, quando entrambi erano single. Da quel momento le loro vite si sono intrecciate e sono cambiate per sempre.

Germana Schena, moglie Fausto Leali/ Il cantante: "ci conosciamo da 21 anni, lei mi ha fatto rinascere"

Fausto Leali e il retroscena su sua moglie Germana Schena: “In principio era una mia corista”

Quel che forse non tutti sanno è che la moglie di Fausto Leali, in principio, era una delle sue coriste. Ha raccontato sempre a Domenica In di aver lavorato con lei a lungo, prima di innamorarsi. “Mia moglie Germana per un po’ di tempo è stata la mia corista, lei ha avuto una relazione e un figlio. Dopo è arrivato l’amore e abbiamo deciso di sposarci, quando eravamo fidanzati da un po’”, le parole di Leali.

“Sapevo che ci teneva tantissimo: io arrivavo da un matrimonio e da una convivenza lunga, non mi andava tanto di sposarmi. Poi ho pensato: perché no?”. Il resto è storia, una splendida storia che ancora oggi prosegue nel migliore dei modi. Leali, al fianco della sua dolce metà, si sente rinato e per lei farebbe di tutto.

Deborah, Francis Faustino, Samantha, figli Fausto Leali/ "Avuti da tre mogli diverse, un amore eterno"