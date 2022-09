GF Vip, accuse a Signorini per il cast: “Non ci sono Vip!”/ Da Corinne Clery a Veneziano: “Gente sconosciuta”

Ex gieffini si scagliano sul cast della nuova edizione del GFVip, parla Corinne Cléry: “La colpa è di Alfonso…”

Le luci si sono accese e l’edizione 2022 del Grande Fratello Vip ha preso il via. Tutto sembra essere al proprio posto: la super villa di Cinecittà c’è, il presentatore carismatico, Alfonso Signorini, anche, così come le due opinioniste, Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Quello che sembra mancare però, a detta di molti ex gieffini sono proprio i VIP con la V maiuscola! I protagonisti di quest’edizione del reality infatti vengono da molti accusati di essere famosi di “serie B” rispetto ai Vipponi delle percenti edizioni. Alcuni nomi? Giaele De Donà, Nikita Pelizon, George Ciupilan, DonnaMaria, Antonella Fiordelisi, ma anche Sara Manfuso… Insomma, per molti ex gieffini i Vip di quest’edizione sono un vero flop, così hanno detto la loro al settimanale Nuovo TV.

Elenoire Ferruzzi contro Tommaso Paradiso / “Che canzoni di m*rda”

A far da capo fila è stata Corinne Cléry, attrice e icona degli anni 70, gieffina nel 2017, non ha usato mezzi termini: “Non so chi siamo i concorrenti. Sono persone normali, Nip, il reality andrebbe chiamato così, non Vip!“, ha esordito. Corinne ha dato poi la responsabilità proprio ad Alfonso Signorini dicendo: “Mi stupisco di lui, è una persona intelligente: magari vorrà fargli conoscere ma non mi incuriosiscono e non me ne importa nulla di loro”. Infine ha tirato la sterzata finale: “Quest’anno avrei rifiutato e non so nemmeno se lo guarderò. Se un programma si chiama Vip ci devono essere personaggi famosi, altrimenti è un’altra cosa”, ha concluso.

Antonella Fiordelisi in lacrime al Gf Vip / "Ce l'hanno tutte con me"

Contro il cast del Grande Fratello Vip 2022 sbotta anche Salvo Veneziano: “Non ci sono Vip, siamo tornati al GF1…”

Contro i protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello Vip è intervenuto anche Salvo Veneziano, storico concorrente del GF1 ripescato poi tra i Vip dell’edizione 2020: “Sono rimasto a bocca aperta quando ho visto il Cast, in pratica non ci sono Vip, siamo ritornati al Grande Fratello 1”, ha detto. Poi l’accusa: “Voci di corridoio dicono che nessuno vuole partecipare più per timore d’infangare la carriera dopo quello che è successo a me. I personaggi si sentono poco tutelati”, ha concluso, facendo riferimento alla sua espulsione.

Wilma Goich si scaglia contro Sara Manfuso al GF Vip/ "E' proprio cattiva"

A favore dei nuovi Vipponi si esprimono invece Marina La Rosa, anche lei dal GF1 e Barbara Alberti dal GFVip4. “Chi è Vip oggi? Il termine è da rivedere ed è sopravvalutato. Il Vip che non conosci magari ha 2 milioni di follower. Oggi funziona così, va rivisto tutto perché i tempi cambiano, e, di conseguenza, anche la TV”, ha affermato la prima. La seconda invece ha sottolineato come per lei, avere Vipponi insieme a Vip di “serie b” sia una buona scelta: “La potenza di quel teatro trascende e supera la fama delle persone. Per me mischiare persone famose e no è una buona ricetta”, ha affermato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA