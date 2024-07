Giada Masala, chi è la fidanzata di Massimo Pericolo/ Un rapporto discreto ma solido

Non è certo cosa rara che i protagonisti della scena musicale e, in generale del mondo dello spettacolo, siano oggetto di interesse per le curiosità che abitano l’universo del gossip. A tale circostanza non risulta immune Massimo Pericolo, stella del rap italiano e che di hit in hit continua a macinare consensi e successi. Ma chi è Giada Masala, fidanzata di Massimo Pericolo.

Per conoscere meglio Giada Masala – fidanzata di Massimo Pericolo – non basterà spulciare il profilo social suo o del rapper: lei ha infatti un profilo privato, lui preferisce non postare nulla che riguardi la sua vita sentimentale. Tale aspetto mette in evidenza un’ampia volontà di separare sfera professionale e privata al fine certamente di tutelare la serenità del rapporto.

Massimo Pericolo, con la fidanzata Giada Masala ha ritrovato ‘equilibrio’

Giada Masala – fidanzata di Massimo Pericolo – risulta però particolarmente attiva su TikTok dato che, come racconta Tag24, ama condividere spesso e volentieri diversi contenuti che però non riguardano le sue abitudini nel quotidiano e quindi nel merito del rapporto con il rapper. Originaria del Piemonte e come anticipato molto discreta, vive la liaison con Massimo Pericolo già da qualche anno.

Ma come si sono conosciuti Massimo Pericolo e la fidanzata Giada Masala? Pare che proprio il mondo dei social sia risultato propizio dato che, in qualità di fan, la giovane gli avrebbe scritto un messaggio su Instagram. Da quel giorno, sarebbe dunque scattata la scintilla tra i due e oggi, in maniera riservata, coltivano felicemente il loro rapporto. In un’intervista rilasciata tempo fa per Cosmopolitan il rapper affermava: “Se ho trovato l’equilibrio? E’ una parola grossa, al momento sto meglio ma spesso non capisco qual è il mio posto nel mondo; mi sento ancora inadatto per le cose della vita”. Era il 2019, e chissà che oggi non sia proprio la fidanzata Giada Masala ad avergli conferito quella stabilità e quel baricentro che faticava a trovare o riconoscere.

