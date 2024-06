Gianluigi Nuzzi vs Ilaria Mura, frizione a Quarto Grado/ “Se sto parlando io aspetti”

Un piccolo diverbio ieri sera durante la puntata di Quarto Grado fra il conduttore dello show di Rete Quattro, Gianluigi Nuzzi, e l’inviata Ilaria Mura, nota giornalista Mediaset. In studio si sta discutendo della misteriosa morte di Liliana Resinovich, la donna trovata senza vita a gennaio di due anni fa nei boschi di Trieste e in collegamento vi era Claudio Sterpin intervistato appunto da Ilaria Mura.

Carmelo Abbate, opinionista fisso di Quarto Grado, espone la sua tesi ribadendo il concetto che Sebastiano Visintin è completamente estraneo ai fatti (del resto non è nemmeno indagato), ma l’inviata del talk replica: “In merito all’albergatrice (una donna che ha sospetti su Sebastiano Visintin ndr), volevo soltanto aggiungere questo: in ogni caso una persona dice quello che sa e sente il dovere di mettersi a disposizione dell’autorità giudiziaria, per raccontare tutto quello che sa, altrimenti le persone che vedono un incidente o altro, certamente non parlerebbero, invece le persone vanno incoraggiate a dire qualcosa”.

GIANLUIGI NUZZI VS ILARIA MURA: COSA E’ SUCCESSO

Gianluigi Nuzzi ha quindi preso la parola replicando: “Certo ma qui non si discute questo, si discute sull’aspetto tardivo delle dichiarazioni” ma nel frattempo Ilaria Mura ha continuato a parlare alzando leggermente il tono di voce per farsi sentire e a quel punto il conduttore ha replicato: “Scusa Ilaria”, alzando a sua volta i toni mentre Ilaria Mura continuava il suo discorso: “Per aggiungere qualche pezzo di verità…”.

Nuzzi di nuovo: “Scusa Ilaria, se sto parlando mi aspetti anche tu, Ilaria… scusa, se sto parlando mi aspetti”, e a quel punto Ilaria ha concluso: “Sì”, con Nuzzi che ha aggiunto: “Non si sta discutendo sulla veridicità di quello che sta dicendo questa albergatrice ma di tardività nelle sue dichiarazioni che lasciano i nostri opinionisti un po’ perplessi”. Ilaria Mura ha risposto: “Meglio tardi che mai” e Nuzzi ha aggiunto: “Si vorrei sentire Claudio grazie…”.

GIANLUIGI NUZZI VS ILARIA MURA: UNA PUNTATA COMPLICATA PER IL CASO RESINOVICH

Una serata senza dubbio difficile quella di ieri per la presenza dei due contendenti, da una parte Claudio Sterpin, che si è sempre dichiarato di fatto l’amante di Liliana Resinovich, spiegando che i due erano prossimi ad andare a vivere assieme, e dall’altra Sebastiano Visintin, che invece accusa il “rivale” di dire solo menzogne e di non avere uno straccio di prova.

Nuzzi ha avuto non poche difficoltà a condurre la doppia intervista proprio per via dell’astio che scorre fra Sebastiano e Claudio, ed evidentemente ha manifestato un po’ di nervosismo quando anche Ilaria Mura lo ha interrotto durante la puntata di ieri. Il siparietto non è passato inosservato e c’è chi ha criticato il conduttore su X.com: “’Ilaria, se sto parlando aspetti’. Caro Nuzzi, a dire il vero era la Mura che stava parlando e tu, con tono imperativo, l’hai zittita. Comportamento da despota, direi”, ha scritto una utente con un paio di commenti che le hanno dato ragione, non gradendo la scenetta.

