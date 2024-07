Giordana Angi sbotta sui social: la reazione ad una domanda scatena la polemica/ “Vai su Wikipedia…”

Giordana Angi virale su Tik tok

Dopo aver partecipato ad Amici, Giordana Angi non si è più fermata collezionando importanti successi e affermandosi anche all’estero con la sua voce e il suo innato talento. Nelle scorse ore, però, il nome di Giordana Angi è diventato virale su Tik Tok a causa di una risposta data dalla cantante ad un utente che si chiedeva chi fosse. Dal commento, è normale pensare che non tutti conoscano chi sia Giordana Angi e un utente ammettendo di non conoscere la storia dell’artista, sotto un video ha posto una domanda che ha provocato la reazione della Angi.

“Ma chi è Giordana Angi?”, è la domanda fatidica a cui non hanno risposto i fan dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ma la stessa cantante le cui parole, però, hanno diviso il web tra coloro che hanno applaudito le sue parole e coloro che avrebbero preferito una risposta più diplomatica.

La risposta di Giordana Angi

“Giordana Angi. Cantautrice. Nella mia carriera ho fatto 2 oro e 1 platino come cantautrice. Pubblicato 5 dischi in studio. 4 ep in 4 lingue. Vari platini come autrice per altri. Ora sto con CherryTree“. E ancora: “Basta che vai su Wikipedia e scoprirai che etichetta discografica è. Sono attualmente in tour con Sting, sto portando in giro per l’Europa il mio primo disco in inglese She’s so Great“: con queste parole Giordana Angi ha risposto all’utente, ma la sua risposta è stata poi commentata su Twitter con qualche critica e, come sottolinea Biccy, anche in questo caso non è mancata la risposta della Angi.

“Rispondo educatamente chi sono, insomma mi presento, non è il primo e non sarà certo l’ultimo che non sa chi sono e certamente è cosa giusta, normale e legittima, ma se sono lì in quel momento, leggo mi presento. Spero con questo di non aver fatto ‘danni’ a nessuno, tantomeno a chi non sapeva chi ero“, ha scritto.

