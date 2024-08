Giovanni Tocci è tra gli atleti italiani arrivati alla finale finale dei tuffi sincro 3 metri ai Giochi della XXXIII Olimpiade, conosciuti dal grande pubblico come Olimpiadi di Parigi 2024, in corso a Parigi, in Francia, dal 26 luglio all’11 agosto 2024. Con il collega Lorenzo Marsaglia, Tocci è pronto a scrivere una nuova pagina della storia italiana, visto che mai prima d’ora l’Italia era riuscita ad imporsi nei primi posti di questa categoria. Prima di approdare ai tuffi, Giovanni si dedica al nuoto, ma ben presto è il trampolino ad attirare la sua attenzione e sin da subito mostra il suo innato talento partecipando come junior agli Europei conquistando 4 medaglie d’oro. Non sono mancati i momenti di difficoltà a causa di qualche infortunio, ma il campione non molla e partecipa agli Europei di Eindhoven 2012 dove si fa notare.

Nel 2024 vince la medaglia d’argento nei tuffi sincro a Doha con Lorenzo Marsaglia, un risultato mai ottenuto nella storia dall’Italia maschile. Tra le sue passioni non solo il nuoto, visto che Giovanni è una grandissimo appassionato di boxe, tiro a volo, atletica, pallavolo, ma anche caccia e pesca.

Chi è Giovanni Tocci, il campione italiano olimpico di tuffi

Giovanni Tocci è tra i campioni azzurri delle Olimpiadi di Parigi 2024, ma non è la prima volta che porta alto il nome dell’Italia alle Olimpiadi visto che si tratta della sua terza esperienza a cinque cerchi dopo i sesti posti di Rio 2016 e di Tokyo 2020. Classe 1994, Giovanni è nato il 31 agosto a Cosenza ed è un atleta del Centro sportivo dell’Esercito. Cresciuto a Arcavacata con la famiglia, Giovanni si è specializzato in tuffi dal trampolino da 1 e 3 metri e in tuffi sincronizzati da trampolino 3 metri in coppia con Andrea Chiarabini.

La prima medaglia d’oro la vince nel 2009 durante gli Europei Juniores nella specialità trampolino da 1 metro e successivamente conquista l’argento agli Europei di Londra 2016 con la specialità trampolino da 1 metro. Nel 2017 vince medaglia di bronzo ai Mondiali di Budapest. Passando alla vita privata non è dato sapere se Giovanni Tocci ha una fidanzato. Possibile che il campione azzurro sia single oppure semplicemente molto bravo a tenere segreta la sua vita sentimentale.