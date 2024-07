Giulia Rizzi, chi è e fidanzato Ronan Gustin della schermitrice in finale alle Olimpiadi 2024

Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Mara Navarria e Giulia Rizzi questa sera, a partire dalle 20.30 sono pronte per la sfida a squadre della scherma contro la Francia nell’attesissima finale. Della squadra fa parte anche Giulia Rizzi, chi è la schermitrice in finale alle Olimpiadi di Francia 2024? Classe 1989 ha 35 anni ed è nata ad Udine, ed ormai è a tutti gli effetti una dei nuovi volti della squadra azzurra di spada per le Olimpiadi di Tokyo 2020, insieme alle riconfermate Mara Navarria e Rossella Fiamingo e alla new entry Alberta Santuccio.

Qualche informazione in più su di lei l’ha fornita durante un’intervista al Messaggero rilasciata qualche anno fa: “Mi sono trasferita alla Scherma Piccolo Teatro 4 anni fa, a 23 anni. Ero appena uscita dalla categoria U20, in cui avevo ottenuto buoni risultati. Ma avevo la necessità di crescere. Il contesto che ho trovato a Milano mi ha aiutato a migliorare, sia come atleta che come persona.” E si è sbilanciata anche sul rapporto con la collega Mara Navarria: “Ottimo. Da quando si è trasferita a Rapallo viene ogni tanto a tirare qui da me. Scambiamo anche qualche parola in friulano, anche se io lo parlo poco. I miei genitori lo parlano, ma io l’ho sempre esercitato poco.” Per quanto riguarda la vita privata, invece, sembrerebbe che il fidanzato di Giulia Rizzi è Ronan Gustin.

Ronan Gustin è il fidanzato di Giulia Rizzi: insieme da anni storia d’amore nata a Parigi

Riservatissima sulla vita privata e sentimentale, la schermitrice Olimpica Giulia Rizzi ha un profilo social privato e dunque non è possibile spulciare per scoprire qualcosa in più. Fino a qualche anno fa faceva coppia fissa con il collega, anche lui atleta di scherma Ronan Gustin. In un’intervista rilasciata al Messagero sul suo fidanzato Giulia Rizzi ha rivelato: “Il mio fidanzato friulano? No, è francese. Si chiama Ronan Gustin e fa parte della nazionale di spada maschile” Aggiungendo che i due si erano incontrati proprio a Parigi. Non è chiaro, però, se Ronan Gustin è il fidanzato di Giulia Rizzi tutt’ora.