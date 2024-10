A Uomini e Donne Sabrina sta conoscendo un nuovo corteggiatore, Giuseppe. Il tutto dopo una lunga serie di peripezie con Gabriele, cavaliere del quale si è perdutamente innamorata, forse fin troppo, dato che ad un certo punto, lui non ha più accettato la sua possessività, se così si può chiamare. Di certo, Sabrina è una delle protagoniste di Uomini e Donne più amate di quest’anno al pari di Gemma Galgani e Barbara De Santi: ha conquistato il pubblico dopo aver dichiarato di voler dare l’esclusiva a Gabriele nonostante non fosse ricambiata.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 31 ottobre 2024/ Martina litiga con Ciro, Sabrina conosce Giuseppe

Una delusione incredibile per la dama di Uomini e Donne, che nonostante le grandi speranze per l’inizio di una storia d’amore dopo la morte del suo compagno, ha dovuto arrendersi all’evidenza: lui non prova gli stessi sentimenti per lei, tanto che ha sempre voluto conoscere altre donne iniziando addirittura una frequentazione con Ilaria, con la quale è scappato anche un bacio durante una lunghissima cena nell’ultima uscita. Oggi però Sabrina ha deciso di rimettersi in gioco con un nuovo cavaliere sceso apposta per lei, Giuseppe. Andiamo a scoprire chi è e cosa si sa su di lui.

Amici 2024, Emanuel Lo contro Celentano: "Hai falsificato i voti"/ Lite di fuoco: "Disonesta senza rispetto"

Giuseppe di Uomini e Donne: chi è, vita privata e reazione social

Chi è Giuseppe, nuovo corteggiatore di Sabrina a Uomini e Donne? Il nuovo cavaliere si è presentato per conoscere la dama dopo un periodo difficile, in cui si è trovata a dover superare una rottura con Gabriele. In puntata Giuseppe ha detto di essere stato contento di aver rivisto Sabrina sorridere dopo un periodo difficile e lei si è commossa: “Dato che ha sorriso dopo quello che ha passato i giorni prima, sono felicissimo”. Ma a quel punto è saltata in scena Tina Cipollari che gli ha detto: “Bene, ma tu sei venuto qui a fare beneficienza e a risollevare le donne tristi?“.

Tina Cipollari sbotta contro Mario Cusitore a Uomini e Donne: "Sei squallido"/ "Non sei stato trasparente"

Insomma, si sa che quando Tina prende in antipatia qualcuno non c’è scampo e Giuseppe non sembra starle particolarmente simpatico. Come finirà tra lui e Sabrina? La dama purtroppo sembra ancora pensare a Gabriele che invece pare averla già dimenticata. Nella scorsa puntata, il cavaliere è stato criticato da Gianni Sperti dopo essersi messo a ridere insieme a Ilaria nonostante Sabrina fosse in lacrime. Per ora si sa ben poco su Giuseppe di Uomini e Donne, e la sua vita privata è ancora un mistero.