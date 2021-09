Grande Fratello Vip 2021, nominati e pagelle/ Jo Squillo e Goria tra gaffe e critiche, Ricciarelli commuove

Grande Fratello Vip 2021, le pagelle della terza puntata

La terza puntata del Grande Fratello Vip 2021 alterna momenti emozionanti a polemiche e temi più seri. Alfonso Signorini porta in scena una puntata non ancora di quelle difficili, essendo ancora all’inizio delle dinamiche. La puntata fila infatti abbastanza liscia se non fosse per una gaffe che il pubblico sembra proprio non aver perdonato al conduttore: quel “Mi fai impressione” di fronte a Jo Squillo col burqa. Un modo per invitarla a toglierlo che, però, qualcuno sul web ha definito ‘imbarazzante’. Peccato lo scivolone. VOTO 5.

Non ancora grandi protagoniste invece le due nuove opinioniste del Grande Fratello Vip 6 Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, se non per qualche stoccata di Signorini sulla natura del loro rapporto – “Vi detestate meno oggi?”. VOTO 6 per entrambe, si può fare molto meglio.

Le pagelle dei concorrenti della terza puntata del Grande Fratello Vip

Parliamo invece dei concorrenti: chi sono stati i protagonisti di questa terza puntata del Grande Fratello Vip 2o21? I riflettori si sono accesi subito su Aldo Montano: la sua dolcezza e bontà ha finora conquistato il pubblico a casa. Ora aspettiamo di vedere anche altri lati inediti del suo carattere. VOTO 7.

Fa invece discutere Jo Squillo con il suo gesto di indossare il burqa per pochi secondi in diretta. Buono il proposito, meno la riuscita e molte le polemiche. VOTO 5,5

Katia Ricciarelli entra sempre più nel mood del programma e si racconta a cuore aperto e senza veli, spaziando dalla vita privata agli amori importanti. VOTO 7.

Si sviluppano nuove dinamiche intorno a Manuel Bortuzzo: l’amicizia con Alex Belli e Aldo Montano e, soprattutto, il flirt nascente con Lucrezia Selassié sono parti delle spettacolo di Canale 5 che piacciono molto. Bella la forza di Manuel ma, soprattutto, bella la sensibilità di Lulù. VOTO 8 per entrambi.

Il tornado Francesca Cipriani regala tante risate al pubblico che spera, però, di vedere anche altro. VOTO 6.

I nominati della terza puntata del Grande Fratello Vip 2021

Tra i più criticati, e a ragione, di questa terza puntata del Grande Fratello Vip 2o21 c’è Amedeo Goria. Spiacevole il comportamento avuto con Ainett Stephens, così insistente da essere affrontato anche in diretta da Signorini con tanto di raccomandazioni di non allungare troppo le mani. Possibile si debba arrivare a questo? VOTO 3.

Belle invece le emozioni regalateci dall’amore che lega Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, in Casa per una sorpresa a sua moglie. VOTO 7.

Iniziamo a vedere anche una Raffaella Fico diversa, che si apre ai sentimenti e alle dichiarazioni personali, come quelle fatte sul suo ex Mario Balotelli. VOTO 6,5.

Concludiamo con i nominati di questa puntata che sono: Tommaso Eletti (il meno votato del televoto chiuso in serata) e Davide Silvestri. Il prossimo televoto sarà eliminatorio.

