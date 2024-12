Helena Prestes ha scritto una lettera a Lorenzo Spolverato per il suo compleanno al Grande Fratello 2024

È stata una lettera scritta da Helena Prestes per Lorenzo Spolverato, in occasione del suo compleanno al Grande Fratello 2024, a scatenare la lite della brasiliana con Shaila Gatta; e in diretta su Canale 5, Alfonso Signorini ne svela finalmente il significato. “Io ho scritto che in lui vedo tanto di me e che mi sono infatuata, perché era tutto tanto bello all’inizio, però non c’è amore a livello romantico, un amore a livello di amicizia. Io ho cercato di rispettare ma è stato molto difficile per me”, ha inizialmente spiegato Helena.

Signorini fa però di più, mostrando la lettera in diretta e sottolineandone un passo importante. “Non so se ci ritroveremo qui o dopo ma poterò con me le belle cose”, è la frase per il conduttore più eloquente della lettera di Helena Prestes per Lorenzo. Ed è a lei che poi chiede spiegazione di queste parole.

“Io porterò sempre con me le belle cose perché io vedo cose belle in lui e anche dove sbaglia qui dentro. Le belle cose sono i momenti ricreativi, di risate, l’inizio… ma anche nella distanza ho visto delle cose” ha spiegato la modella brasiliana. Lorenzo Spolverato se ne dice contento ma, chiaramente, non condivide la stessa forza di sentimenti della gieffina o, almeno, non più. “Io mi sono accorto che all’inizio era anche una bella amicizia, ma non c’è mai stata alcuna intimità tra noi. Ci sono stati degli atteggiamenti che mi hanno ferito.” ha chiuso lui.