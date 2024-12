Shaila Gatta e Helena Prestes, è ancora scontro in diretta al Grande Fratello 2024 per Lorenzo Spolverato

La lite che ha avuto luogo al Grande Fratello 2024 tra Shaila Gatta e Helena Prestes è oggetto di discussione nel corso della diretta del 2 dicembre. In particolare, Alfonso Signorini esordisce sottolineando il comportamento fin troppo duro di Shaila nei confronti di Helena: “Sono settimane che covo delle cose, ecco perché ho avuto quella reazione. Ho accumulato gesti, stuzzicamenti che lei ha avuto nei miei confronti, provocazioni che mi hanno portato a dire tutto questo. Lei vuole stare sempre in mezzo.” si giustifica allora l’ex velina.

“Non è una provocazione, – ha però replicato Helena Prestes, lanciando la sua stoccata alla rivale – io sarò sempre in mezzo e lei deve capirlo.” La gieffina ha infatti ribadito i suoi sentimenti per Lorenzo Spolverato: “Lorenzo non è che mi sta indifferente, io provo qualcosa per lui. Come ho imparato qui, ci sono diversi tipi di amore, anche come amico che è come amo lui. Io ho rispettato la distanza ma lei sente che Lorenzo è una sua proprietà, tanto che non posso neanche mandargli una lettera. E coinvolge anche altre persone contro di me.” ha tuonato.

Lorenzo Spolverato frena Helena: “Non credo più nel nostro rapporto”

Quando Alfonso Signorini ha chiesto a Lorenzo Spolverato quali siano i suoi sentimenti nei confronti di Helena oggi, il gieffino ha dichiarato: “Ci sono sempre stati questi comportamenti, ha sempre provocato me e Shaila. Io sono profondamente deluso da lei, non si è creato quel rapporto di amicizia in cui credevo, ora non ci credo più.” Helena, tuttavia, non sembra essere disposta a farsi da parte.