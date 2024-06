Ida Platano torna a Uomini e Donne?/ Maria De Filippi ci pensa: il ruolo inaspettato per l’ex tronista

Ida Platano e il ritorno a Uomini e donne

Ida Platano è stata la protagonista indiscussa della scorsa stagione di Uomini e donne durante la quale ha provato a trovare l’amore come tronista non riuscendoci e lasciando la trasmissione senza un uomo dopo la delusione vissuta con Mario Cusitore, protagonista di diverse segnalazioni. Concluso il percorso nel programma di Maria De Filippi, Ida Platano è tornata alla propria vita dividendosi tra lavoro, casa, impegni con il figlio e qualche momento di relax con gli amici, compresa Gemma Galgani con cui ha recentemente trascorso una giornata a Torino. Ufficialmente single, Ida Platano si appresta a vivere una vita insieme al suo bambino senza, tuttavia, chiudere le porte dell’amore.

Uomini e Donne: ritorno di Ida Platano e divisione Over-Classico/ Le prime novità della prossima stagione

Da sempre sognatrice e romantica, Ida Platano sogna il principe azzurro che finora non ha trovato ma che potrebbe provare a cercare nuovamente a settembre. Secondo quanto fa sapere Lorenzo Pugnaloni, infatti, Ida potrebbe tornare nuovamente a Uomini e Donne per accomodarsi ancora nel parterre delle dame del trono over.

Pierpaolo Siano a Temptation Island dopo Uomini e Donne?/ "Non penso alla TV, né al trono!" E su Ida…

Ida Platano: futuro da opinionista?

Secondo l’esperto Lorenzo Pugnaloni, dunque, la redazione di Uomini e Donne potrebbe richiamare Ida Platano per affidarle una sedia del parterre del trono over permettendole, così, di rimettersi nuovamente in gioco accanto all’amica Gemma Galgani. Tuttavia, non è da escludere neanche la possibilità di vedere Ida accanto a Gianni Sperti e Tina Cipollari nel ruolo di opinionista soprattutto se l’idea di Maria De Filippi di affidare il trono a Tina, come si vocifera, dovesse concretizzarsi.

Il ritorno di Ida a Uomini e Donne, dunque, non è affatto da escludere anche se per ora si tratta di semplici indiscrezioni non confermate. A fine agosto, tuttavia, quando la macchina di Uomini e Donne si metterà nuovamente in movimento, potrebbero esserci importanti novità.

Armando Incarnato difende Ida Platano dopo Uomini e Donne: "Ha più pall* di certi uomini"/ Stoccata a Mario?

© RIPRODUZIONE RISERVATA