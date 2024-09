Una classe guidata solo dall’intelligenza artificiale. Questo il primo esperimento che si terrà in quel di Londra, precisamente presso il David Game College, che ha deciso di puntare su qualcosa di assolutamente innovativo. L’idea è infatti quella di eliminare totalmente i professori, lasciando quindi che a istruire gli studenti sia appunto l’IA, l’intelligenza artificiale. Si tratta di un approccio totalmente innovativo, non esiste altro precedente fino ad oggi, è scatterà proprio con l’inizio del nuovo anno scolastico previsto per questo mese, settembre 2024. L’idea è quella di integrare sempre di più la tecnologia con l’istruzione, e dopo i molteplici passi avanti degli ultimi anni con l’introduzione in alcune scuole dei tablet al posto dei libri, e di un utilizzo sempre maggiore del computer, un nuovo step in avanti verso cui nessuno si era fino ad ora mai spinto.

Sono quindi terminati i giorni della classica insegnante che parlava agli alunni? La risposta è assolutamente no e siamo certi che ci vorranno ancora diversi anni prima che il metodo educativo classico venga soppiantato da altro, ma è logico pensare che nel futuro prossimo l’intelligenza artificiale farà sempre più parte della vita degli studenti.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE A SCUOLA: COME SARANNO LE LEZIONI

Grazie alla diffusione di ChatGPT sono sempre di più gli alunni che si stanno facendo aiutare dalla tecnologia ad esempio per fare ricerche, ma anche i compiti o studiare, di conseguenza l’IA è ormai un elemento entrato nella quotidianità degli stessi alunni. Ora, per 20 studenti del David Game Collage, si aprirà una nuova realtà, quello di apprendere attraverso l’utilizzo di piattaforme avanzate di intelligenza artificiale, nonché visori per la realtà virtuale che gli studenti indosseranno durante le elezioni, sperimentando qualcosa di assolutamente unico.

La particolarità di questo corso è che le lezioni saranno calibrate sulle capacità di ogni alunno, di conseguenza si tratterà di un’offerta personalizzata in base alle capacità, alle esigenze e agli obiettivi di ogni studente.

IN CLASSE CON L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE AL DAVID GAME COLLEGE: IL RUOLO DEI “COACH”

Ad esempio un alunno che non è bravo in matematica, avrà un maggiore “aiuto” dall’Ia in quella materia, con un supporto maggior per cercare di stare al passo con i suoi compagni. Attenzione però, nel David Game College, non sono state eliminate le figure dei professori, visto che durante le lezioni, anche se il più lo farà “l’intelligenza artificiale”, ci saranno comunque tre docenti cosiddetti “coach dell’apprendimento”, che saranno sempre presenti e che monitoreranno il comportamento degli alunni, offrendo anche il loro supporto, oltre che insegnare su materie come l’arte o l’educazione sessuale, argomenti su cui l’intelligenza artificiale non è ancora a livello dell’uomo.

Si tratta di figure che risulteranno anelli di congiunzione fondamentale fra l’IA e gli studenti, assicurandosi che tutto funzioni a meraviglia. Attenzione, se steste pensando di iscrivervi al David Game Collage, sappiate che dovrete mettere in preventivo circa 30mila euro, questo il costo necessario per frequentare la prima classe guidata dall’intelligenza artificiale.