Iran prepara l’attacco a Israele: l’avvertimento di Katz

Sale la tensione nel mondo dopo che l’Iran avrebbe informato il ministero degli esteri dell’Israele Katz circa le intenzioni di un attacco a breve termine, possibile dunque che possa essere sferrato un attacco o un’azione militare già nelle prossime ore, il ministro Katz ha rotto il silenzio sulla questione, infiammando la questione diplomatica su una possibile guerra tra lo stato islamico e lo stato ebraico, il ministro Katz ha lanciato l’avvertimento su quello che potrebbe andare in scena: “L’Iran ci ha informato che intende attaccare Israele”.

Lo spauracchio principale riguardo a una possibile battaglia tra Iran e Israele riguarda anche un’escalation che potrebbe coinvolgere da subito Beirut, con già molti Paesi che hanno chiesto ai loro connazionali di lasciare il Libano: “Non dobbiamo cadere nella trappola di Netanyahu nel rispondere agli attacchi israeliani, il premier israeliano cerca di portare l’Iran in una guerra contro gli Stati Uniti. Non credo che dobbiamo rispondere oggi o domani” le parole dell’esponente del consiglio Mohammad Sadr. Intanto la tensione per possibili risposte iraniane sale alle stelle anche nel mondo e le prossime ore risulteranno di grande attenzione mondiale.

Iran contro Israele, nessun cambiamento dal fronte di comando

Nonostante il clima sia diventato bollente tra le due nazioni, per il momento fanno sapere tramite il portavoce dell’esercito israeliano Daniel Hagari non è ancora il momento di preoccuparsi oltre il limite, più nel dettaglio sui possibili scontri tra Iran e Israele ha dichiarato: “E’ importante chiarire che non vi è alcun cambiamento nelle direttive del Comando del fronte interno (ossia, le linee guida di emergenza per i civili, ndr.), abbiamo il polso della situazione costantemente, e se ci sarà un cambiamento vi informeremo immediatamente”.

Intanto dall’altra parte del mondo Biden ha tenuto una riunione di vertice con il team della sicurezza Nazionale alla Casa Bianca, alla luce della situazione tesa in Medio Oriente che non sembra sicuramente promettere niente di buono, fonti americane hanno detto alla CNN che gli USA si aspettano che Iran risponda a Israele già nei prossimi giorni, probabilmente già nelle prossime 24 ore dopo l’uccisione di Haniyeh.