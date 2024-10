Shaila Gatta e Javier Martinez cedono alla passione

Shaila Gatta e Javier Martinez cedono alla passione nella casa del Grande fratello 2024 mettendo in fuga le altre inquiline che dormono nella stessa stanza. La ballerina e il pallavolista argentino stanno cominciando ad instaurare un rapporto e dormono sempre più spesso insieme scambiandosi dolci coccole, baci e abbracci. Tuttavia, la scorsa notte, tra i due, sarebbe scoppiata la passione a giudicare dalla reazione delle coinquiline che, di fronte a determinati movimenti, hanno preferito lasciare la stanza.

Un momento di passione arrivato dopo un momento di confusione di Shaila che si era allontanata da lui considerandolo 2Troppo moscio” per poi tornare sui propri passi. “Mi sono resa conto che Javier è proprio un uomo, mi piace e con lui mi sento bene”, ha confidato alle amiche. Tra i due, finora, non è ancora arrivato il bacio alla luce del sole e, secondo Shaila, neanche sotto le coperte. Tuttavia, un video che sta circolando sui social lascerebbe pensare ad altro.

Shaila Gatta e Javier Martinez: cos’è successo sotto le coperte al Grande Fratello 2024

Shaila Gatta è sempre più attratta fisicamente da Javier Martinez al punto da far fatica a resistere come ha confidato lei stessa ad alcune amiche nella casa. “Sto aprendo le serrature del mio cuore… quando mi ha detto quella cosa, mi stavo squagliando. A me viene di baciarlo, mi viene di farci l’amore pure… se fossi fuori, gli sarei già saltata addosso”, le parole della ballerina.

Di notte, con le luci spente, Javier e Shaila si sono poi ritrovati sotto la coperta dove la passione avrebbe preso il sopravvento. Le effusioni, diventate sempre più intime, avrebbero messo in fuga Amanda Lecciso e Maria Vittoria Minghetti che, dormendo nella stessa stanza, avrebbero preferito lasciare il letto. Signorini affronterà l’argomento nel corso della nuova puntata del Grande fratello 2024?

