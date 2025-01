Jessica Morlacchi, perché i Gazosa si sono sciolti?

Nel corso della sua vita, la cantante che abbiamo visto fino a pochi giorni fa nella casa del Grande Fratello, Jessica Morlacchi, ha vissuto momenti speciali grazie ai Gazosa, celebre band della quale l’artista capitolina era la voce e con la quale ha dato vita ad alcuni tormentoni prima dello scioglimento. Ma perché la band ha deciso di dirsi addio?

La stessa Jessica Morlacchi ha confessato a più riprese di aver vissuto male i momento del successo, nei quali ha iniziato a fare i conti con l’ansia e gli attacchi di panico, che ne hanno condizionato il cammino artistico e non solo, anche la vita. “Non riuscivo più a stare sul palco. Ho passato un periodo della mia vita che non augurerei mai a nessuno e dal quale sono uscita da due anni” ha confessato la cantante che è riuscita a ritrovare la retta via grazie a un provvidenziale aiuto medico che si è rivelato decisivo.

La battaglia con l’ansia e l’addio alla musica: il ritorno dopo il Grande Fratello

I Gazosa si formarono in quel di Roma, su una delle solite geniali intuizioni artistiche di Caterina Caselli, che porta il gruppo al successo fino allo scioglimento che ha avuto luogo nel 2003 dopo il primo incontro avvenuto invece nel 1998, poi il culmine toccato con la vittoria a Sanremo Giovani nel lontano 2001. Adesso, dopo l’esperienza al Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha rivelato di voler tornare a dedicarsi alla musica, ed è infatti in programma il suo nuovo singolo:

“Questa è una sorpresa speciale per tutti NOI! Sono emozionatissima di tornare in musica” ha rivelato l’artista sui social dando la lieta notizia ai fan dopo l’uscita di scena dal reality condotto da Alfonso Signorini. Niente Gazosa questa volta, dopo il successo con wwwmipiacitu di ormai oltre vent’anni fa, Jessica Morlacchi ha deciso di riprovarci.

