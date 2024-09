Jessica Morlacchi: perché ha lasciato i Gazosa

Jessica Morlacchi si sta lentamente aprendo nella casa del Grande Fratello 2024 raccontandosi senza filtri. Jessica che sta provando a viversi l’esperienza con leggerezza, è una delle concorrenti più amate dal pubblico che, nella scorsa puntata, l’ha premiata come preferita insieme a Tommaso. Schietta e sincera, la Morlacchi si sta legando a diversi inquilini con cui ama trascorrere le proprie giornate. Il Grande Fratello è arrivato nella vita di Jessica in un momento di rinascita dopo un passato in cui ha affrontato diversi momenti difficili. Jessica, infatti, dopo aver conquistato il successo con i Gazosa con cui ha anche vinto il Festival di Sanremo, ha deciso di lasciare il gruppo.

Clayton Norcross e Katherine Kelly Lang sono stati insieme?/ L’attore: “Mi invitò in camera sua e…”

A svelare il motivo, in un’intervista di alcuni anni fa ai microfoni di Gay.it, era stata lei stessa. «Ero troppo fragile per stare dietro ad un mondo che correva molto più veloce di me» spiegò a Gay.it “Colpa dei miei attacchi di panico. A 15 anni, poco dopo l’uscita della cover di “Nessuno Mi Può Giudicare”, ho dovuto abbandonare tutto e tutti. Non riuscivo più a stare sul palco. Ho passato un periodo della mia vita che non augurerei mai a nessuno e dal quale sono uscita da due anni. Il merito è del mio dottore, uno psichiatra bravissimo che mi ha fatto ritrovare la mia vita”.

Iago Garcia al Grande Fratello 2024: “Ho avuto un amore difficile”/ È l’ex fidanzata Eleonora Puglia?

Jessica Morlacchi: che lavoro ha fatto dopo i Gazosa

Nella casa del Grande Fratello 2024, Jessica Morlacchi si sta rimettendo totalmente in gioco. Un’occasione che la cantante ha colto al volo dopo aver superato momenti difficili e aver fatto tanti lavori diversi.

“Cosa mi ha causato il malessere? Le troppe responsabilità da bambina. Conducevo una vita bella, bellissima, ma che non era adatta ad una ragazzina di quell’età. Una mattina ero a Milano per delle riunioni, la sera a Palermo per un live e la mattina dopo di nuovo a Roma. Era tutto troppo frenetico. La mia adolescenza, ma anche quella degli altri ragazzi, è stata sicuramente bella, ma anche molto difficile. Negli anni lontana dalla televisione ho fatto di tutto. Ho lavorato in un centro estetico, in uno studio di grafica e anche in un fast food, ma la musica, mi creda, non l’ho mai abbandonata”, aveva raccontato a Gay.it.

Lorenzo e Helena, viaggio romantico dopo il Grande Fratello? "Partirei anche domani"/ "Mi dai leggerezza"