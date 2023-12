LAZIO SI QUALIFICA SE/ I biancazzurri restano secondi: ora gli ottavi (Champions League, 13 dicembre 2023)

LAZIO SI QUALIFICA SE: I BIANCAZZURRI RESTANO SECONDI: ORA GLI OTTAVI

“La Lazio si qualifica se” non c’era stato neanche bisogno di chiederselo a inizio gara: con la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League già in tasca, i biancazzurri cercavano il primo posto ma l’Atletico Madrid ha vinto 2-0 e la squadra di Simeone ha messo subito sul binario più congeniale la partita, passando in vantaggio al 6′ con Griezmann. Poi in apertura di ripresa ci ha pensato Lino a siglare il raddoppio. La Lazio resta seconda nel girone e lunedì prossimo conoscerà la sua avversaria agli ottavi: urna da brividi con Bayern Monaco, Manchester City, Real Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, Barcellona e Real Sociedad nel lotto delle possibili squadre da affrontare. (agg. di Fabio Belli)

LAZIO SI QUALIFICA SE: BIANCOCELESTI GIA’ AGLI OTTAVI

In casa biancoceleste il quesito “la Lazio si qualifica se” non è nemmeno da porsi dato che la squadra di Sarri è già agli ottavi di finale. Il successo per 2-0 contro il Celtic con Ciro Immobile trascinatore assoluto con una doppietta ha permesso alla Lazio di strappare il pass per le migliori sedici. E’ stato fin qui un viaggio emozionante per i tifosi dell’Aquila che alla prima giornata, nel match contro l’Atletico Madrid, i capitolini erano riusciti a pareggiare il gol di Barrios con la storica rete di Provedel: il portiere della Lazio, salito per il forcing finale nei minuti di recupero, riuscì ad incornare di testa un cross di Luis Alberto al 95′. Le emozioni dell’ultimo minuto però non si sono limitate al match contro gli spagnoli.

Infatti, nella trasferta di Glasgow contro il Celtic, la Lazio prima pareggiò con Vecino la rete iniziale di Furuhashi e di nuovo al 95′ riuscì a trovare il modo di ottenere i tre punti. Pedro, subentrato a Zaccagni dieci minuti prima, si rivelò il match winner di serata. L’ex Barcellona andò a segno anche nella trasferta del De Kuip con il Feyenoord, partita però persa 3-1 con un super Santiago Gimenez autore di una doppietta. Il ko non scalfisce gli uomini di Sarri che la giornata successiva battono 1-0 gli olandesi in casa grazie ad Immobile, protagonista come detto in precedenza anche degli ultimi due gol laziali in Champions League ovvero quelli del 2-0 decisivo per la qualificazione con il Celtic.

LAZIO SI QUALIFICA SE: RISULTATO OBBLIGATO A MADRID

La Lazio, come abbia già visto, ha ipotecato la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League in occasione del 2-0 inflitto al Celtic nella penultima giornata. Ciò vuol dire che l’ultimo turno del girone ovvero quello con l’Atletico Madrid, anche in caso di risultato negativo, non toglierà alla Lazio l’emozione e il prestigio di entrare tra le prime sedici. Questo però non significa che al Wanda Metropolitano sarà una passeggiata o una gita fuori porta. Infatti le due squadre si giocheranno il primo posto in questo scontro diretto all’ultimo respiro tra Simeone e Sarri. Gli uomini del Cholo partono però con un importante vantaggio di un punto in più in classifica, conquistato e protetto con le unghie e con i denti nelle cinque gare precedenti.

L’Atletico metterebbe al sicuro il primo posto vincendo o anche pareggiando, con qualsiasi risultato, contro la Lazio. Dunque i biancocelesti hanno solo e solamente una strada da percorrere se vorranno superare l’Atletico Madrid, assicurarsi il ritorno all’Olimpico in casa in occasione degli ottavi di finale e naturalmente affrontare una squadra seconda di un altro girone ovvero vincere. Lo scarto non è determinante, basterebbe infatti anche un semplice 1-0 o una vittoria con una sola rete di differenza per assicurarsi il primato.











