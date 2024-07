La vita, manuale d(‘/i)istruzione di Aidualc Elitneg (pseudonimo di Claudia Gentile) è un’opera prima che si distingue per la sua originalità fin dal titolo. Un’opera che sfida i confini della scrittura tradizionale e invita il lettore a intraprendere un viaggio di scoperta di sé attraverso la sperimentazione letteraria e la riflessione personale.

I 17 capitoli del libro, pubblicato da Cartograf Editore, non seguono un ordine cronologico, ma uno inverso. Una scelta che lascia al lettore la libertà di muoversi all’interno del testo seguendo la propria logica personale, proprio come nell’I Ching o nelle sortes virgilianae.

Il testo alterna visioni ispirate alla metafisica occidentale con riflessioni più concrete e tangibili. Passaggi quasi saggistica si intrecciano a dialoghi caratterizzati dal flusso di coscienza, creando un’esperienza di lettura coinvolgente e fuori dagli schemi consueti.

La vita, manuale d(‘/i)istruzione non si propone solo come lettura, ma anche come strumento per la crescita personale. Il lettore che si avventura tra le sue pagine è invitato a ripensare al proprio comportamento quotidiano e alla sua percezione di sé, intraprendendo un percorso di auto-esplorazione e messa in discussione. Non troverà risposte definitive o soluzioni preconfezionate, ma sarà accompagnato in un viaggio di scoperta interiore.

L’opera non si limita alla sperimentazione linguistica, ma include anche un aspetto visivo, grazie alle illustrazioni e alle immagini che arricchiscono il libro. Un elemento che rende la lettura ancora più coinvolgente e stimolante, trasformandola in un gioco da vivere come attività libera e produttiva.

La vita, manuale d(‘/i)istruzione è un’opera che non mancherà di stupire e coinvolgere i lettori, invitandoli a riflettere sul senso della vita e sul proprio ruolo nel mondo. Un’esperienza di lettura unica e preziosa, consigliata a tutti coloro che cercano un libro che vada oltre le righe e che stimoli la crescita personale.

