Il nome di Liang Wengfeng è decisamente in trend stamane e il motivo è semplice: si tratta della mente geniale che si nasconde dietro a DeepSeek l’applicazione di intelligenza artificiale che ha scosso la Borsa di Wall Street nelle ultime ore. Scaricata in breve tempo da milioni di persone, si è posizionata al primo posto della classifica delle applicazioni dell’App Store, scalfendo il colosso ChatGPT di Open Ai. Ma chi è Liang Wengfeng? Come facilmente intuibile è cinese, ha 40 anni, ed ha il classico aspetto da nerd: occhiali, taglio di capelli normali, e vestiti casual.

Nato nel 1985 in quel di Zhanjiang, nel Guangdong, fin da subito ha mostrato interesse nei confronti delle tecnologie e dell’elettronica ed è per questo che si è laureato dapprima in ingegneria informatica elettronica, per poi prendere un master in ingegneria dell’informazione e della comunicazione presso l’Università di Zhejiang. Dopo la laurea Liang Wengfeng si è trasferito a Chengdu, nel Sichuan, dove ha iniziato a sperimentare come applicare l’intelligenza artificiale in vari campi, ma sembra che abbia fallito in quanto non avesse l’appoggio della finanza, di conseguenza gli mancavano i fondi necessari.

LIANG WENGFENG, CHI È L’INVENTORE DI DEEPSEEK: LA SVOLTA NEL 2016

In ogni caso l’ingegnere informatico non si è dato per vinto e nel 2016 ha creato la società di investimenti quantitativi Ningbo High-Flyer, attraverso cui ha utilizzato il connubio fra matematica e intelligenza artificiale per individuare le migliori strategie di investimento, diventando ricchissimo. Si calcola infatti che la sua ricchezza ammonti a 8 miliardi di dollari, di conseguenza è considerato uno dei giovani imprenditori più ricchi al mondo.

La sua ultima creazione è appunto DeepSeek, laboratorio di ricerca Ai, un modello di intelligenza artificiale che si distingue da quelli fin qui conosciuti in quanto open source, di conseguenza può essere migliorata, elaborata, sviluppata e perfezionata da altri ricercatori e ingegneri, una strategia completamente differente rispetto ai modelli sin qui conosciuti che invece sono rigorosamente chiusi.

LIANG WENGFENG, CHI È L’INVENTORE DI DEEPSEEK: LA MISSION DELLA SUA AZIENDA

Per produrre DeepSeek Liang Wengfeng ha voluto circondarsi di giovani menti brillanti, neolaureati provenienti dalle principali università cinesi come ad esempio la Peking University e la Tsinghua University, e il loro obiettivo è quello di fare della Cina la potenza mondiale nel campo dell’innovazione, così come spiegato dallo stesso imprenditore 40enne.

Di recente, parlando con il thechinaacademy, aveva spiegato: “Crediamo che la cosa più importante in questo momento sia partecipare all’innovazione globale. Per anni, le aziende cinesi sono state abituate a sfruttare le innovazioni tecnologiche sviluppate altrove e a monetizzarle tramite applicazioni. Ma questo non è sostenibile. Questa volta, il nostro obiettivo non sono i profitti rapidi, ma l’avanzamento della frontiera tecnologica per guidare la crescita dell’ecosistema”. E alla luce dei moltissimi download delle ultime ore dell’applicazione DeepSeek, sembrerebbe che l’obiettivo sia stato decisamente centrato.