La compagna del tennista in finale alle Olimpiadi di Parigi 2024 si chiama Veronica Confalonieri, e oggi più che mai è in prima linea per supportare il fidanzato Lorenzo Musetti. Quest’ultimo è diventato popolare dopo la straordinaria vittoria a Wilbledon, dove è diventato uno dei 20 tennisti migliori al mondo. Veronica Confalonieri e Lorenzo Musetti si sono conosciuti quattro anni fa, e oggi sono già genitori a soli 22 anni. Ebbene sì, il piccolo Ludovico è entrato nelle loro vite sconvolgendole non poco, e come ha raccontato Veronica, questa gravidanza è stata inattesa, ma ha costretto il compagno a crescere e diventare grande per il bambino.

Nel 2022, dopo un breve periodo di frequentazione i due hanno postato su Instagram una foto insieme mentre si trovavano alle Maldive, ufficializzando così al pubblico la loro storia d’amore. A farli conoscere è stato proprio il tennis, dato che anche la sorella di Veronica Confalonieri è una tennista affermata e moglie dell’atleta Gianluca Mager. Insomma, provenire dallo stesso ambiente li ha certamente avvicinati di più, fino a diventare una coppia affiatatissima e molto conosciuta nell’ambiente sportivo.

Lorenzo Musetti sulle Olimpiadi di Parigi 2024: “Sto giocando il miglior tennis della mia vita”

Chi è Veronica Confalonieri, fidanzata di Lorenzo Musetti? Se lo stanno chiedendo in molti dopo la straordinaria performance alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove il tennista si scontrerà con l’avversario Djokovic. Una delle ultime dichiarazioni dell’atleta ha fatto ben sperare gli italiani: “Sto giocando il miglior tennis della mia vita”. Ma torniamo alla compagna di Musetti. A differenza della sua famiglia non ha seguito la strada dello sport, ma ci è entrata per vie traverse: dopo la laurea in design, lavora come grafica per Sky Sport.

Oltretutto, è mamma del piccolo Ludovico, nato da pochissimo e proprio appena prima della gara del papà. Lorenzo Musetti è pronto a giocarsi il tutto e per tutto contro Novak Djokovic, un avversario piuttosto forte ed ex numero uno al mondo nella disciplina. I due si sono già scontrati in passato e purtroppo il serbo ha sempre avuto la meglio anche quest’anno, nel 2024 dove hanno gareggiato per ben tre volte sia a Wimbledon che a Montecarlo. Come al solito, la semifinale si potrà vedere in diretta su Eurosport e non solo durante la giornata di venerdì 2 agosto 2024.