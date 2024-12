Prosegue (e si avvicina sempre di più alla sua naturale fine) l’ultima settimana prima del Natale che in questo venerdì 20 dicembre 2024 – come di consueto da qualche mese a questa parte – ci porterà ancora una volta al cospetto dei consueti concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto: la speranza è sempre (specie in virtù del già citato Natale) è di riuscire a fare un super colpaccio portandosi a casa un qualche milionario premio o – addirittura – il sempre ambitissimo jackpot che l’ultima volta è stato assegnato lo scorso 15 ottobre quando arrivò a valere la bellezza di 89,2 milioni di euro!

Prima di arrivare al concorso superenalottifero – però – come si consueto nei nostri appuntamenti con i giochi Sisal vogliamo fare un passettino indietro per soffermarci un attimo sulle più importanti vincite assegnate nel sorteggio di giovedì 19 dicembre 2024: il grande protagonista di ieri è stato il Lotto che nel solo Veneto un totale di 45mila euro tra i quali il bottino più alto della giornata dal valore di 26mila 175 euro a Vicenza; ma in realtà sono i 30mila vinti a Palermo grazie al 10eLotto a conquistare il primissimo posto della classifica giornaliera dei premi in una giornata che tra i due sorteggi ha assegnato complessivamente più di 31 milioni di euro!

Superenalotto n. 202 del 20/12/2024

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 203 del 20/12/2024

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 203 del 20/12/2024

Ruota Primo Numero Secondo Numero Terzo Numero Quarto Numero Quinto Numero BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

NEL SUPERENALOTTO DI OGGI IN PALIO UN MILIONARIO JACKPOT DA 47,2 MILIONI

Ve l’abbiamo anticipato ed è arrivato il momento di rivolgere la nostra attenzione al Superenalotto partendo – visto che certamente è la cosa che più interesserà a tutti voi che avete già la schedina pronta per il sorteggio serale – dal jackpot per dirvi che oggi in palio ci sono la bellezza di 47,2 milioni di euro: ne consegue (ovviamente) che ieri che nessuno è riuscito a segnare l’ambito punto da 6, ma è comunque interessante notare che in un singolo concorso del Superenalotto sono stati ben 3 i giocatori che hanno centrato quello da 5+1 incassando poco meno di 191mila euro l’uno; il tutto mentre altri – addirittura – 11 se ne sono portati a casa poco più di 6mila grazie ai punti da 4 Stella in una estrazione del Superenalotto decisamente ricca che ha assegnato in totale più di 7,8 milioni di euro con più di 872mila premi complessivi.

I NUMERI ODIERNI DELLA SMORFIA NAPOLETANA: MANCANO POCHISSIMI GIORNI AL GIUBILEO

Parola infine (come sempre!) alla Smorfia Napoletana che ha giù prontissima una sequenza di ottimi numeri che voi potrete giocarvi – nel caso in cui siate indecisi o lo desideriate – nelle vostre schedine dei concorsi e del Superenalotto incentrati oggi sull’ormai imminente apertura del Giubileo fissata per il prossimo 24 dicembre: ovviamente il primo tra i numeri smorfieschi è proprio il 19 associato al Giubileo; ma seguono anche la coppia 40-6 per le parole ‘anno santo’, l’88 che ci rimanda a ‘Roma’, ed – infine – l’ultima coppia composta da 32 e 90 per il Papa (che avrà il compito di aprire l’appuntamento con il Giubileo) e il Vaticano prontissimo ad accogliere milioni di fedeli da tutto il mondo!