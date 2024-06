LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Venerdì 28 Giugno 2024

ECCO LOTTO E 10ELOTTO DOPO IL SUPERENALOTTO: I NUMERI FORTUNATI DI OGGI

All’orizzonte iniziano a vedersi che fanno capolino i numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto che – come ogni settimana, per ben quattro volte – seguono e completano l’estrazione del Superenalotto con i loro ricchissimi premi che a brevissimo pioveranno su centinaia di migliaia di giocatori: il nostro augurio è che tra questi ci sia almeno qualcuno tra voi carissimi lettori; con la speranza che nei prossimi giorni vi riconoscerete nel racconto di un nuovo milionario!

Prima di arrivarci (come sempre) vi invitiamo a controllare al meglio le vostre schedine per evitare di sprecare un’occasione, magari facendovi aiutare da qualche familiare giusto per avere un secondo paio di occhi che potrebbero rivelarsi non poco utili. Premesse a parte, è il caso di entrare nel vivo dei concorsi e diamo subito la parola ai numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto, lasciandovi ancora una volta i nostri migliori auguri!

Estrazione 10eLotto n° 103 del 28/06/2024

02 – 12 – 19 – 23 – 24 – 28 – 32 – 38 – 44 – 46 – 52 – 54 – 66 – 73 – 76 – 80 – 82 – 84 – 85 – 87

NUMERO ORO: 23

DOPPIO ORO: 23 – 76

EXTRA: 04 – 05 – 13 – 15 – 22 – 27 – 33 – 36 – 42 – 49 – 64 – 65 – 67 – 71 – 78

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazione del Lotto n° 103 del 28/06/2024

Ruota 1° Estratto 2° Estratto 3° Estratto 4° Estratto 5° Estratto BARI 23 76 44 33 13 CAGLIARI 46 73 87 52 05 FIRENZE 52 02 38 04 71 GENOVA 82 32 64 22 27 MILANO 28 85 04 65 13 NAPOLI 19 66 33 15 13 PALERMO 80 84 64 42 61 ROMA 12 54 78 67 24 TORINO 80 23 36 13 64 VENEZIA 24 44 49 05 06 NAZIONALE 73 35 31 70 64

SUPERENALOTTO PRIMA DEL LOTTO: I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

L’appuntamento con il Superenalotto, il suo jackpot e – soprattutto – con la Dea Bendata è arrivato e tra pochissimi minuti tutti voi giocatori potrete finalmente scoprire se questa sera siete riusciti nella grande impresa di portarvi a casa qualche bottino che potrebbe cambiarvi la vita: noi stiamo tenendo incrociate le dita e come sempre facciamo abbiamo seguito l’estrazione in diretta per voi (e a breve faremo lo stesso con il Lotto e il 10eLotto!) e siamo prontissimi a riportarvi tutte le combinazioni vincenti!

Ciò a cui dovete ambire è indovinare tutta la sestina fortunata, ma state attenti anche alle combinazioni ‘minori’ che potrebbero donarvi non poche soddisfazioni e – nel caso l’abbiate scelta piazzando la vostra scommessa – anche all’iniziativa ‘Un’estate a mille’ con i suoi 10mila euro garantiti per almeno 250 giocatori. Siamo certi che non abbiate tempo da perdere e quindi passiamo immediatamente ai numeri vincenti del Superenalotto, ripetendovi ancora una volta che a breve torneremo anche con quelli del Lotto e del 10eLotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 102 del 28/06/2024

Combinazione Vincente

21 – 86 – 26 – 45 – 33 – 34

Numero Jolly

28

SUPERSTAR

80

LOTTO E SUPERENALOTTO, PRESTO I NUMERI VINCENTI

L’ultimo venerdì di giugno – precisamente il giorno 28 del mese – è arrivato tra noi e con lui tornano anche i sempre immancabili (e attesissimi, ne siamo certi!) appuntamenti con i giochi associati al Lotto, che comprendono come sempre anche il Supernealotto – e non preoccupatevi che tra poco arriveremo anche al suo jackpot – e il 10eLotto! Tre tra i concorsi più partecipati e che di settimana in settimana assegnano miliardi su miliardi di euro a centinaia di migliaia di giocatori: la nostra speranza è che questa sera il Lotto, oppure il Superenalotto o il 10eLotto (o, perché no, tutti e tre!) facciano tappa nelle vostre case; ma prima è fondamentale che vi ricordiate di piazzare le vostre scommesse!

Il tempo scadrà – per tutti e tre i giochi – attorno alle ore 19:30 mentre le estrazioni sono previste a stretto giro tutte dopo le ore 20: si partirà con il Superenalotto (e qui vi ricordiamo che per giocare dovrete scegliere almeno 6 numeri tra l’1 e il 90 al costo di appena 1 euro), per poi proseguire con il Lotto e il 10eLotto. Il penultimo tra questi vi chiederà almeno 1 e al massimo 10 numeri, oltre alla scelta di una o più ruote su cui giocare le vostre combinazioni; mentre il costo dipenderà soprattutto dalle ‘sorti’ – ovvero le tipologia di puntata tra singolo Estratto, Ambo, Terno, Quaterna e Cinquina – che sceglierete.

E il 10eLotto? In questo caso le regole prevedono la scelta tra 1 e 10 numeri, dell’importo desiderato (il minino è 1 e il massimo 200 euro) e della tipo di estrazione; ma non mancano neppure una versione ‘extra‘ sui 70 numeri esclusi dalla prima, un ricco ‘Numero Oro‘ e l’ancor più vantaggioso ‘Doppio Oro‘: ogni aggiunta vi costerà il doppio della scommessa iniziale, ma aumenterà di parecchio le vostre possibilità di portarvi a casa qualche interessante bottino!

DOPO IL LOTTO, SUPERENALOTTO E JACKPOT: OGGI IL PENULTIMO APPUNTAMENTO CON “UN’ESTATE A MILLE”

Visto il Lotto, le semplicissime regole del Superenalotto ve le abbiamo già dette e – come promesso – non ci resta che passare al jackpot: il punto di partenza è l’estrazione di ieri in cui tra gli oltre 553mila vincitori nessuno ha indovinato tutti e 6 i numeri vincenti, con la conseguenza che oggi il montepremi massimo è schizzato a 41,1 milioni di euro! Ma se c’è un’altra cosa che ci teniamo a ricordarvi è che l’estrazione di oggi del Superenalotto è la penultima in cui è prevista anche l’iniziativa ‘Un’estate a mille‘: se non sapete di cosa si tratta – senza dilungarci troppo – vi basterà sapere che per partecipare dovrete scegliere l’opzione SuperStar che senza nessuna spesa aggiuntiva vi farà partecipare anche ad un mini sorteggio extra di 250 premi da 10mila euro l’uno!











