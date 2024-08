Quello di Lucrezia Magistris e il fidanzato Oscar Reyes Martinez è un amore che si divide tra il tempo passato in palestra e il poco tempo libero a disposizione. Del resto, sono entrambi sollevatori di pesi, disciplina nella quale la giovane Lucrezia si sta impegnando per rappresentare l’Italia ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Una sfida che non le fa affatto paura: a soli 25 anni vanta un curriculum di tutto rispetto dal 2016 al 2022, con un salto di qualità dalla categoria juniores ai campionati assoluti, in cui si è visto tutto il suo talento.

Lucrezia Magistris è cresciuta a Pavia, dove ha frequentato la società Ginnastica, ma di certo non era la sua passione. Dopo qualche anno nella ginnastica artistica si è convertita al sollevamento pesi durante la scuola media, ispirata dal padre anche lui master in questa disciplina. Insieme al suo fidanzato cubano Oscar Reyes Martinez condivide la passione per la pesistica, tanto che i due si allenano spesso insieme, cercando di battere ogni record. Anche lui è campione di sollevamento pesi, avendo vinto una medaglia d’oro europea e mondiale nei -81kg, una conquista incredibile.

Lucrezia Magistris: “Non so quanto sollevo al giorno, faccio tutto senza pressione”

Nel 2023, il fidanzato di Lucrezia Magistris si è portato a casa io titolo di campione europeo a Erevan, e poi quello di Campione Mondiale in quel di Riad. Per quanto riguarda invece i suoi allenamenti quotidiani, Lucrezia Magistris si era confidata al Corriere della Sera, spiegando come si svolge la sua giornata da atleta professionista. La campionessa si allena tutti i giorni e non ha mai contato quante tonnellate solleva costantemente.

Per lei, l’importante è recuperare e fare tutto nella giusta proporzione, compreso il cibo e il sonno. “Mangio una giusta proporzione fra carboidrati, proteine e verdure”, aveva raccontato, specificando che la routine sportiva è diversa per ogni atleta. L’8 agosto 2024, è il grande giorno per la campionessa pavese Lucrezia Magistris, che alle Olimpiadi di Parigi (segui la diretta qui) proverà a sollevare fino a 59kg, combattendo con le migliori atlete del mondo della sua categoria. Una sfida incredibile per la giovane, che a soli 25 anni fa parte anche delle Fiamme Rosse ed è sostenuta da tutta la città di Pavia, che fa il tipo per la sua beniamina in gara a Parigi.

