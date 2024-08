Manila Esposito, nessun fidanzato all’orizzonte, il suo cuore batte per lo sport e la famiglia

Occhi puntati su Manila Esposito, la giovanissima atleta di Torre Annunziata che si sta ritagliando uno spazio da protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024. Grande curiosità anche sulla vita privata della ginnasta, di cui in realtà non si sa moltissimo. Gli appassionati di gossip si chiedono se il cuore di Manila Esposito batta solo per lo sport o se, dietro le quinte, ci sia un fidanzato.

Il quesito incuriosisce ma non trova risposte certe. Di sicuro, lo sport non lascia molto tempo a Manila Esposito per la vita privata e, forse, è anche per questo che è riuscita a spiccare il volo a grandi livelli. Tuttavia, in una recente intervista, la giovane ginnasta ha confidato il desiderio di diventare mamma un giorno. Probabilmente, ciò che in questo momento manca è soltanto un fidanzato.

Manila Esposito, l’amore per i genitori e i nonni: mamma Margherita la spronò a raggiungere i suoi sogni

Al di là dei rumors sul presunto fidanzato, sappiamo che Manila Esposito è molto legata alla sua terra di origine, così come ai suoi genitori Margherita e Luciano. Sua mamma ha ricoperto fin dal principio un ruolo molto importante nello sviluppo della sua carriera, infatti è stata la prima persona ad accorgersi delle sue qualità straordinarie. Così mamma Margherita l’ha spinta a muoversi in direzione dei suoi obiettivi, incoraggiandola a praticare ginnastica già da bambina.

Non a caso, Manila dedica a mamma e papà i suoi successi, ma anche ai nonni Maria, Alfonso, Grazia e Raffaele e ai due fratelli più piccoli, Alfonso e Raffaele, che ama follemente. Dunque, non ci sarà un fidanzato nella sua vita privata, ma di sicuro l’amore non manca.