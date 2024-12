Margot Sikabonyi, chi è e carriera dell’attrice: l’esordio in tv a 11 anni

Celebre attrice del cinema e della televisione italiana, Margot Sikabonyi ha recitato in numerose fiction ma viene soprattutto ricordata per il ruolo di Maria Martini in Un medico in famiglia. Nata a Roma e classe 1982, madre canadese e padre ungherese, l’attrice insegue la passione per la recitazione sin da giovane, al punto da trasferirsi a Parigi nel 2000 per perfezionare le conoscenze e il proprio talento e studiare recitazione. Il suo esordio televisivo risale al 1994, quando a soli 11 anni ha recitato assieme al fratello Alex nel film Ho un segreto con papà di Gianpaolo Tescari.

Daniela Gimmelli, chi è la moglie di Mogol/ Il primo incontro e una lunga storia d'amore

Ma il grande successo arriva sul finire degli anni ’90, quando entra nel cast della fiction Un medico in famiglia dove rimane dal 1998 al 2014. Nel corso degli anni Margot Sikabonyi ha anche recitato in alcuni episodi di fiction come I Cesaroni ma si è avvicinata anche al cinema, dove è stata diretta da Luca Barbareschi nel film Ardena del 1997.

Chi è Gianmarco Steri, corteggiatore di Uomini e Donne/ Scontro con Martina: "Me ne vado"

Margot Sikabonyi, l’esordio da piccola e il successo di Un medico in famiglia

L’ampia fama di Margot Sikabonyi è dovuta soprattutto al successo di Un medico in famiglia, che l’ha vista diventare negli anni tra le storiche protagoniste. L’attrice ha iniziato a recitare da piccolissima e, ricordando quell’esperienza in un’intervista a Storie Italiane rilasciata a novembre, ha raccontato: “Crescere su un set è stato diverso che crescere a scuola, era un mondo che per me era famiglia ma che aveva obiettivamente poco della normalità”.

L’attrice ha ricordato la sua adolescenza diversa da quella degli altri ragazzini, focalizzata sulla recitazione e sugli impegni sul set: “Giravamo tutti i giorni. Mentre i bimbi andavano a scuola io andavo sul set, mi svegliavo alle ore 6:00 e stavo fuori di casa 12 ore. Cosa mi ha tolto quel lavoro? In questo momento vedo tutto ciò che mi ha portato, tanta consapevolezza, una ricchezza enorme”.

Chi è Mogol/ Perché si chiama così e quali canzoni ha scritto: la storica collaborazione con Lucio Battisti