Maria Soave, chi è la giornalista e mezzobusto del TG1: la carriera professionale

Questa sera va in onda il programma di Monica Setta Storie di donne al bivio, con una nuova puntata in onda su Rai 2 alle ore 23.00, e tra gli ospiti intervistati figura anche Maria Soave. Giornalista e conduttrice del TG1 e con una ricca carriera alle spalle, Maria Soave è nata a Potenza nel 1976 e sin da giovanissima ha maturato una profonda passione per il giornalismo e l’informazione, sognando di fare questo da grande. “Io da bambina sognavo di fare la giornalista della carta stampata e, successivamente, televisiva. Devo dire che ho vinto”, ha raccontato in un’intervista nel programma C’è tempo per… nel settembre 2020.

La sua formazione parte dal suo percorso di studi e, in particolare, dalla facoltà di Lettere Classiche frequentata dopo il diploma presso l’Università di Perugia; a seguire è entrata nella scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia e ha così dato il via alla sua carriera da giornalista. Sono subito arrivate le prime importanti collaborazioni, come quella per Il Messaggero e poi per Il Sole 24 ore, sino all’approdo in Rai nel 2004, dove ha iniziato a lavorare prima per il TG3 e poi come conduttrice del TG1 delle 13.30.

Maria Soave, le esperienze da conduttrice tv e la vita privata: marito e il figlio Alessandro

“È un lavoro importante, di grande responsabilità e comunicazione con le persone – ha raccontato Maria Soave parlando della sua professione, sempre nel corso della vecchia intervista rilasciata a C’è tempo per… – Essere mezzobusto è di grande comodità, puoi anche mettere jeans e ballerine sotto la giacca e nessuno ti vede. Poi, tra l’altro, hai anche le agenzie sottomano e ti puoi aiutare mentre parli”.

Negli ultimi anni la giornalista si è anche avvicinata alla conduzione di programmi tv, debuttando al timone di UnoMattina Estate nel 2022 al fianco di Massimiliano Ossini e presentando quest’anno il programma Agorà Estate su Rai 3. Per quanto riguarda la vita privata di Maria Soave, si conoscono davvero poche informazioni a tal riguardo; non sappiamo infatti se ha un compagno o un marito e se è sposata o meno, essendo piuttosto riservata e tutelando al massimo la sua sfera personale. Sappiamo però che ha un figlio di nome Alessandro, come accennato sempre nel corso dell’intervista del 2020: “Io sono mamma di un bellissimo bambino di 4 anni e mezzo di nome Alessandro”.

