Mariafrancesca Cennamo e Sofia Liguori sono tra le sorprese della nuova edizione di Io Canto Generation 2024, il programma televisivo condotto da Gerry Scotti che vede giovani talenti sfidarsi a suon di musica e canzoni. Dopo le prime puntate prosegue la corsa verso la finale e in tanti sono pronti a scommettere che le due giovani cantanti ne saranno protagoniste. Sarà davvero così? Intanto ricordiamo che la strada è ancora lunga e che questa sera importantissimo sarà il voto della giuria composta da Michelle Hunziker, Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola, Fabio Rovazzi e Iva Zanicchi. Conosciamo meglio le giovani concorrenti Mariafrancesca Cennamo e Sofia Liguori di Io Canto Generation 2024.

Perchè Paola e Chiara si erano separate?/ Il ‘peso’ della fama: “C’erano regole costanti…”

Mariafrancesca Cennamo, concorrente di Io Canto Generation 2024: si conferma tra le cantanti da battere

Mariafrancesca Cennamo ha conquistato anche la seconda puntata di Io Canto Generation 2024. A soli 10 anni la giovane cantante di Napoli ha già fatto breccia nel cuore del pubblico di Canale 5, ma anche della giuria. In particolare in quello di Claudio Amendola di cui è una grandissima fan come ha rivelato durante la seconda puntata dedicandogli la sua versione di “Ti sento” dei Matia Bazar. La giovane cantante davanti a tutto il pubblico gli dice: “sei bello” in napoletano con l’attore che si alza per abbracciarla promettendole “Bisognerà rifarli sti Cesaroni allora”.

Caridad Rivera, chi è la moglie di Matthew Modine/ Dall'incontro a New York al matrimonio

La sua prova canora sulla note di “Ti sento” è stato un successo strepitoso considerando il voto della giuria. Fabio Rovazzi dopo averla ascoltata ha confessato: “è uno di quei pochi casi che mi fa credere nella reincarnazione. Ma dove hai imparato a muoverti? Per noi, giuro, non c’è concesso darti un 40, ma ti diamo un 30. Sei un fenomeno”. Anche Orietta Berti, Al Bano e Iva Zanicchi sono estasiati: “questa ragazza è bravissima. Quando canta in video sembra meravigliata di quello che esce dalla sua voce, le abbiamo dato 30 e lode”.

Sofia Liguori di Io Canto Generation 2024: per lei solo complimenti, strada spianata verso la finale?

Grande successo anche per Sofia Liguori a Io Canto Generation 2024, la giovane cantante di 15 anni che ha iniziato a cantare sin da bambina. All’età di 11 anni ha iniziato a cantare le canzoni di Al Bano come ha rivelato nel video di presentazione: “la mia passione per il canto è nata fin da quando ero piccola. Già a quattro anni cantavo a squarciagola le canzoni di Al Bano, poi a 11 anni ho iniziato a studiare canto!”.

Walter Puddinu, Aurora Binetti e Sophia Lassi/ A Io Canto Generation Mietta rischia di perdere concorrenti?

La voce c’è e si è fatta sentire quando si è esibita sul palcoscenico con il caposquadra Fausto Leali sulle note di “Io camminerò” convincendo tutta la giuria. “Ti piace vincere facile con una canzone di Fausto, è stata un’emozione grande. Vederti all’altezza e trovare la stessa aggressività di Fausto è stato veramente bello. Voto 28” – è il commento di Claudio Amendola. Anche Iva Zanicchi e Al Bano si sono complimentati con un sonoro 30 e lode!