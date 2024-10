Marianna Alè, Beatrice La Rocca, Ludovica Sala e Davide Londero tornano sul palcoscenico di Io Canto Generation 2024, il talent show dedicato a giovani talenti condotto da Gerry Scotti in prima serata su Canale 5. Continua la gara tra giovani cantanti dopo le prime puntate e sui social c’è chi già pensa a chi potrà essere il vincitore di questa stagione. A votare la giuria composta da Michelle Hunziker, Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola, Fabio Rovazzi e Iva Zanicchi. Soffermiamoci su quattro dei giovani cantanti protagonisti di questa edizione.

Marianna Alè, concorrente di Io Canto Generation 2024: conquista tutti

Marianna Alè una delle giovani concorrenti di Io Canto Generation 2024 entrata nella squadra di Anna Tatangelo. La giovane cantante durante la prima puntata si è fatta subito notare confrontandosi con brani importanti come “Back to black” di Amy Winehouse dimostrando un grandissimo talento vocale e poi con “Hold My Hand” di Lady Gaga raccogliendo applausi e consensi da pubblico e giuria.

Durante la seconda puntata, Marianna Alè è tornata sul palcoscenico di Io Canto Generation in coppia con la caposquadra Anna Tatangelo per un duetto da pelle d’oca sulle note di “I’ll never love again” di Lady Gaga. “Mamma mia ragazzi, ci sono stati quei due momenti in cui si sono alzati tutti, anche i componenti delle altre squadre e questa cosa è meravigliosa” – commenta Gerry Scotti. Poi il voto passa alla giuria: Claudio Amendola a nome di Michelle Hunziker e Fabio Rovazzi precisa: “appena hai aperto bocca, Michelle ha avuto la pelle d’oca, è molto raro. Ci hai emozionato tutti e tre ed è il nostro voto massimo. Voto 30”. Poi è la volta di Al Bano che con Orietta Berti e Iva Zanicchi dice: “è una canzone straordinaria cantata straordinariamente, abbiamo pensato tutti insieme di darti 28”. Plebiscito di voti per la giovane interprete che si candida tra le finaliste di questa edizione.

Beatrice La Rocca, concorrente di Io Canto Generation 2024: non convince del tutto i giudici, si riscatta?

In gara a Io Canto Generation 2024 c’è anche Beatrice La Rocca entrata nella squadra di Anna Tatangelo. Proprio con la caposquadra durante la seconda puntata si è esibita con il brano “La banda” di Mina, ma la loro performance non ha particolarmente colpito pubblico e giuria. La conferma arriva dai voti dei giurati che le hanno assegnato un modesto punteggio di 24.

Prima è stato Fabio Rovazzi: “abbiamo deciso di darti 24”, mentre la sovrana Iva Zanicchi ha motivato così il voto: “noi ti abbiamo dato un voto apparentemente basso, ma che può essere stimolante per te perchè le potenzialità le hai: 24!”. Chi è Beatrice La Rocca? La giovane ragazza proviene da Ragusa, in Sicilia, dove studia canto con l’insegnante di canto, Lina Pluchino. Tra le sue passioni c’è anche la danza.

Ludovica Sala, concorrente di Io Canto Generation 2024: parte con un’esibizione mozzafiato

Passiamo a Ludovica Sala, la giovane allieva dell’Accademia filarmonica Città di Seregno, in provincia di Milano, che sin dal suo debutto a Io Canto Generation 2024 ha conquistato l’attenzione della giuria e del pubblico. La sua partecipazione è stata anche annunciata dal sindaco della città di Seregno che le ha detto: “Buona fortuna per questa bella avventura che ti aspetta, da Seregno faremo tutti il tifo per te”. Durante la seconda puntata la giovane cantante si è confrontata, in solitaria, con “Mezzorotto”, la super hit dell’estate 2024 firmata da Alessandra Amoroso e Big Mama facendo ballare e cantare tutti.

I primi compienti sono arrivati da Gerry Scotti che ha precisato :”complimenti, mentre l’ascoltavamo poi le senti alla radio e sembrano canzoncine, ma dal vivo sono complicate”. Una buona performance canora per la giovane cantante che prosegue la sua avventura televisiva.

Davide Loderò, concorrente di Io Canto Generation 2024: a rischio eliminazione?

Infine tra i concorrenti di Io Canto Generation 2024 c’è anche Davide Loderò. Durante la seconda puntata del talent show dedicato a giovani talenti, il giovane cantante si è esibito sulle note di “Ragazzo fortunato” di Jovanotti facendo cantare e ballare tutti. Davide ha convinto, pubblico e giuria, con lo spirito e il carattere giusto. Ma passiamo ai voti della giuria. Michelle Hunziker a nome di Claudio Amendola e Fabio Rovazzi ha dato un 23 precisando: “è di una simpatia incredibile, ha una carica dentro. Ti abbiamo dato un 23 perchè secondo noi ti puoi sciogliere ancora di più”.

Infine il voto di Iva Zanicchi che, con Orietta Berti e Al Bano Carrisi, hanno dato un voto più alto criticando la scelta degli altri giudici: “non vogliamo criticare il vostro operato, noi non gli abbiamo dato 23, ma 27!”.