Massimiliano Varrese, chi è e carriera dell’attore e ballerino: l’incontro con Raffaella Carrà

Attore, ballerino e noto personaggio televisivo, Massimiliano Varrese vanta una carriera poliedrica che ha spaziato dalla recitazione alla danza, sperimentando differenti forme dell’arte dello spettacolo. Nato a Roma nel 1976, sin da giovanissimo si appassiona a questo mondo e inizia a studiare le arti dello spettacolo, sino alle prime importanti esperienze sul piccolo schermo. La vera svolta arriva nel 1998, quando viene scoperto dall’iconica Raffaella Carrà che punta su di lui e lo arruola come cantante e ballerino in Carràmba! Che fortuna.

Un incontro che ha profondamente segnato e cambiato non solo il suo percorso artistico ma anche la sua vita, come raccontato in un’intervista a La Gazzetta dello Spettacolo lo scorso anno: ”Ricordo, in prima battuta, i primi giorni, la prima esperienza, compiuta al fianco della Carrà, con “Carramba”. Ricordi bellissimi, eccitanti, insieme a professionisti del settore”. Immortale il ricordo delle ultime selezioni per il programma della Carrà: “Erano tutti più grandi di me, altissimi, e sfoggiai, per l’occasione, il mio stile hip hop. Lei, inaspettatamente, saltò dalla sedia e cominciò ad applaudirmi, a chiamarmi Massi, sin da subito. Fu bellissimo!”.

Massimiliano Varrese tra danza, tv e cinema: le illustri collaborazioni

La carriera di Massimiliano Varrese spiccò definitivamente il volo e lo proiettò su altri importanti palcoscenici. Nel 2000 entra nel corpo di ballo di Stasera pago io di Fiorello, arruolato dal coreografo Luca Tommassini; gli anni successivi lavora poi per grandi pop star nazionali ed internazionali, dal tour europeo di Paola & Chiara del 2001 alla collaborazione con Geri Halliweel, diventando uno dei ballerini del suo tour e girando insieme a lei il videoclip della celebre It’s Raining Men. Più di recente, in televisione, è stato concorrente di Amici Celebrities nel 2019 e inquilino nella Casa del Grande Fratello nel 2023/2024.

Massimiliano Varrese in carriera è anche diventato un celebre attore: nel 2006 è protagonista del film di Lamberto Lambertini Fuoco su di me, al fianco di Omar Sharif, mentre nel 2010 recita ne Il figlio più piccolo di Pupi Avati. Tantissime anche le fiction televisive che l’hanno visto tra i protagonisti, come Il bello delle donne e Carabinieri.