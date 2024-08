Appena un mese fa migliaia di maturandi hanno ultimato il proprio percorso di studi ed è già tempo, per chi si affaccerà da settembre all’ultimo anno, di iniziare a pensare alla Maturità 2025. Stando all’ordinanza dello scorso 20 giugno 2024 diramata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, abbiamo già una data ufficiale della prima prova per i maturandi dell’anno scolastico 2024-2025.

La data ufficiale della prima prova della Maturità 2025 è dunque mercoledì 18 giugno, lo si legge nell’ordinanza del Mim: “L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2024-2025 ha inizio, per l’intero territorio nazionale, con la prova scritta il giorno 18 giugno 2025 alle ore 8.30”.

Maturità 2025: la gestione degli orali e le festività ufficiali del nuovo anno scolastico

Resa ufficiale la data della prima prova della Maturità 2025 ne consegue che la seconda si terrà il giorno seguente e dunque il 19 giugno. Per la sessione orale l’incertezza è invece destinata a durare per l’intero anno scolastico dato che – come spiega il Money – sono i singoli istituti a gestire la cadenza mediante un calendario interno che si concentra nella settimana alla conclusione delle prove scritte.

Altra comunicazione attesa in relazione al prossimo anno scolastico è invece il novero delle date ufficiali delle festività previste per l’anno scolastico 2024-2025. Verso la Maturità 2025, gli studenti avranno a disposizione come primo giorno festivo – a prescindere dalle domeniche – il 1° novembre (festa di tutti i Santi) mentre l’ultima festività cade il 2 giugno (Festa nazionale della Repubblica). Nel mezzo tutte le giornate che riguardano le festività natalizie (8-25-26 dicembre); 1-6 gennaio (Capodanno ed Epifania); Pasqua e Pasquetta; 25 aprile (Liberazione) e 1° maggio (Festa del Lavoro).

