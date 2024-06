Million Day ed Extra Million Day/ Le cinquine, i numeri vincenti di oggi 16 giugno 2024

L’ultimo appuntamento della settimana per diventare milionari con il gioco del Million Day e quello associato dell’Extra Million Day va in scena oggi, domenica 16 giugno 2024. Il mese è arrivato al giro di boa ma c’è ancora chi spera in un ghiotto premio per godersi al massimo l’estate, tra vacanze e qualche altro sfizio. Quale miglior modo, se non con questo concorso, che mette in palio i riconoscimenti in denaro più alti della storia: il più allettante è sicuramente quello da 1 milione di euro, ma ci sono anche i 100 mila aggiuntivi. Non sono mancati in questi anni i giocatori che sono riusciti a conquistare la somma di denaro più alta, anche se non è sicuramente facile proprio per il suo calibro. È accaduto lo scorso venerdì 7 giugno e il vincitore, che risiede a Basiglio, in provincia di Milano, sta sicuramente ancora festeggiando. Gli altri che non ce l’hanno ancora fatta, invece, tenteranno nuovamente la sorte nel doppio appuntamento odierno: come di consueto uno alle 13 e l’altro alle 20.30. Per scoprire se qualcuno dei nostri lettori sarà fortunato non resta che attendere l’esito del sorteggio, che arriva proprio pochi secondi dopo lo scadere di questi orari.

Le modalità attraverso cui si può partecipare a questo concorso sono diverse, ma tutte culminano con la selezione di una cinquina composta da numeri compresi tra 1 e 55: c’è chi ama sceglierli sulla base di intuizioni o sogni e c’è chi invece tenta la sorte con cifre casuali. È possibile in ogni caso definire la composizione della propria schedina attraverso tre meccanismi diversi: la giocata singola, la giocata plurima e la giocata sistemistica. È l’ultima quella che dà maggiori possibilità di vincita perché consente di scegliere da 6 a 9 numeri, in modo tale che questi si possano combinare in modo variegato e dare vita a più cinquine. Il costo però è maggiore rispetto alla giocata più semplice, che ha una spesa di un solo euro. Dobbiamo dunque affidarci alle nostre sensazioni e optare per quella che riteniamo più congrua, anche in virtù delle nostre possibilità di investimento. È possibile giocare sia online che nelle nostre ricevitorie preferite e i risultati della doppia estrazione possono essere visionati nelle stesse modalità. È disponibile, oltre al sito ufficiale del concorso, anche un’app ad hoc per seguire ogni aggiornamento con curiosità, statistiche, .

MILLION DAY, ALLA SCOPERTA DELLE CINQUINE VINCENTI DI OGGI, 16 GIUGNO 2024

ORE 13.00

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –

ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –











