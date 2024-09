Cominciamo anche oggi la giornata andando a conoscere i numeri vincenti del Million Day, il concorso che ogni giorno ci fa compagnia e ci permette di sognare in grande. La speranza di tutti i giocatori che partecipano al concorso è quella di portare a casa il massimo premio che viene messo in palio, quello che, come dice lo stesso nome del gioco, equivale a un milione di euro. Il gioco offre due estrazioni quotidiane, in due orari diversi della giornata. Il primo appuntamento è quello delle 13:00 mentre il secondo arriverà in serata, alle 20:30. Giocare al Million Day è semplice e forse per questo i giocatori amano così tanto questo concorso. Basterà infatti solamente scegliere euro numeri e poi puntare su questi un euro: il costo della giocata è esiguo e permette a tutti di farlo senza grandi problemi nelle grandi spese.

Estrazione Million Day, numeri vincenti delle 20.30/ Le cinquine di oggi 18 settembre 2024

Un altro punto che possiamo annoverare tra quelli di forza del concorso, e la possibilità di tentare anche una seconda vincita all’Extra Million Day questo concorso aggiuntivo mette in palio 100.000 euro con la sola aggiunta di un euro. Per questo secondo concorso, allo stesso modo i numeri saranno estratti tra l’uno e il 55, ma verranno sorteggiati tra i 50 non vincenti del concorso principale. Si tratta dunque di una seconda chance di vincita nel caso in cui non fosse andata bene la giocata principale. Due estrazioni al giorno, e due possibilità di vincita con il doppio concorso: sono questi solo alcuni dei motivi per i quali il gioco del million day è così amato tra gli italiani. Ora che abbiamo ripassato al volo quelle che sono le regole principali del concorso giornaliero, siamo pronti anche per andare a scoprire la cosa più importante, ovvero i numeri vincenti di oggi nella prima estrazione utile, ovvero quella delle 13. Buona fortuna a tutti.

Million Day, numeri vincenti delle 0/ Tutto sull'estrazione di oggi, 18 settembre 2024

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DI OGGI

Million Day –

Extra Million Day –