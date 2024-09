MILLION DAY: COME CONTROLLARE SE LA GIOCATA SIA VINCENTE

Ogni giorno i giocatori italiani hanno una doppia chance per provare a diventare milionari grazie al concorso del Million Day, un gioco quotidiano che prevede ben due appuntamenti al giorno e che permette di giocare scegliendo cinque numeri, provando a vincere la prestigiosa cifra. Dopo aver puntato un euro sulla combinazione che si preferisce e aver scelto l’orario della giocata tra quella delle 13 e quella delle 20.30, non resta far altro che attendere per andare presto a scoprire se i propri numeri siano vincenti e se corrisponderanno o meno alla vittoria da un milione di euro. Per farlo bastano pochi semplici passaggi, gli unici che ci dividono dalla scoperta della nostra sorte: i nostri numeri ci regaleranno la vittoria da un milione oppure no? Andiamo a scoprire come poterlo controllare.

Estrazione Million Day/ Ecco i numeri vincenti del 17 settembre 2024 delle 20.30

Per scoprire se i propri numeri siano vincenti, dunque, non ci resta far altro che accendere il computer o il cellulare e recarci sul sito del Million Day, il portale ufficiale che ci permetterà di controllare il nostro scontrino tramite la sezione “verifica vincite”: qui, inserendo il numero della nostra giocata, potremo scoprire se questa sia o meno vincente e da quanto: se indovinati due, tre, quattro o cinque numero o purtroppo nessuno. Si potrà poi anche consultare il bollettino ufficiale delle vincite che sarà esposto al pubblico in ogni ricevitoria: questo è il metodo ideale per chi non è molto pratico dei mezzi digitali. Infine, tornando al sito del Million Day, ricordiamo che è possibile controllare i numeri vincenti anche sul sito nella sezione “Estrazioni Million Day”, quella quale verranno riportate proprio le cinquine vincitrici del concorso, giorno per giorno, con i numeri del Million ma anche dell’Extra Million Day, gioco secondario.

Million Day: numeri vincenti/ Estrazione del 17 settembre 2024 delle ore 13.00

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DI OGGI ALLE ORE 13.00

Million Day –

Extra Million Day –