Million Day: i numeri vincenti/ Estrazione delle cinquine di oggi 11 giugno 2024

MILLION DAY, DUE APPUNTAMENTI PER VINCERE IL MILIONE

La settimana prosegue inesorabile tra impegni e appuntamenti tra i quali non ci sono solamente quelli di lavoro o studio: non dimentichiamo, infatti, quello giornaliero con il concorso del Million Day, che permette ogni giorno a tanti fortunati di portare a casa dei premi importanti, su tutti quello da un milione di euro. Per partecipare al gioco, come ricordiamo spesso, basta solamente puntare un euro sui propri numeri preferiti che dovranno essere cinque e tutti compresi tra l’1 e il 55: dopo averli scelti, non resta far altro che attendere l’estrazione per scoprire se i propri numeri siano fortunati o meno.

Le estrazioni del Million Day sono ogni giorno due: un appuntamento doppio con il milione, raddoppiato circa un anno fa, che permette dunque di giocare all’orario che più si preferisce tra i due. Si tratta di due differenti fasce, che così accontentano ogni giocatore in base alle esigenze di ognuno: il primo è alle 13 mentre il secondo alle 20.30. Dopo aver scelto i numeri, il tipo di giocata – singola, plurima o sistemistica – bisogna ovviamente anche decidere su quali dei due orari puntare. Ogni appuntamento mette in palio un milione di euro come premio massimo ma ovviamente ce ne sono anche altri più bassi: con due numeri indovinati si portano infatti a casa due euro, con tre sono cento mentre con quattro il premio è da mille euro. Il più alto, come è logico che sia, si ottiene indovinando tutti i numeri, ovvero cinque: solamente così si centrerà il milione.

MILLIONDAY, LE ESTRAZIONI DI OGGI, 11 GIUGNO 2024

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











