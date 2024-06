Numeri vincenti Million Day/ Le cinquine dell’estrazione di oggi 10 giugno 2024

MILLION DAY: NUOVA SETTIMANA FORTUNATA?

La nuova settimana è appena iniziata e con sé ripartono anche sette nuovi giorni di giochi Sisal che si spera siano fortunati. Tra i concorsi che vengono proposti agli italiani ce n’è uno quotidiano, al quale è possibile giocare ogni giorno: parliamo del Million Day, il concorso fortunato che offre due appuntamenti quotidiani, uno alle 13 e uno alle 20.30. Due appuntamenti, dunque, per due possibili e potenziali vittorie al giorno, ognuna da un milione di euro: e le sorprese non finiscono qui considerando che è possibile vincere anche all’Extra Million Day, il concorso aggiuntivo che offre invece 100.000 euro. Per vincere, su entrambi i giochi, la regola è solamente una: indovinare tutti e cinque i numeri giocati che dovranno essere scelti tra l’1 e il 55.

Dopo aver operato la scelta dei numeri, che potrebbero essere quelli del cuore di ognuno di noi, non resta far altro che giocarli su una delle due estrazioni, decidendo quale delle due si preferisce delle due. Le giocate al concorso possono essere di vario genere: la più immediata è quella singola che permette appunto di giocare i cinque numeri puntando su questi un euro. C’è poi quella plurima che invece dà la possibile di giocare più di una combinazione ed è certamente quella perfetta per i giocatori più indecisi, che potranno puntare anche sulla giocata sistemistica, che invece permette di giocare con un sistema. Siamo ora in attesa di conoscere i numeri vincenti della giornata di oggi, la prima auguriamo buona fortuna a tutti!

MILLIONDAY, LE ESTRAZIONI DI OGGI, 10 GIUGNO 2024

ORE 13.00

MILLION DAY: 19 – 27 – 33 – 38 – 47

EXTRA MILLIONDAY: 15 – 17 – 26 – 36 – 52

ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











