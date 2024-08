La settimana riparte tra impegni e routine, ma senza dimenticare anche un aspetto ludico che ogni giorno ci fa compagnia, e ci concede una speranza non da poco… Quella di vincere una cifra altissima, da ben un milione di euro. Il concorso che ci permette di giocare e sperare di vincere quotidianamente si chiama Million Day ed è un gioco tutto italiano, che coinvolge migliaia e migliaia di persone ogni giorno. Il concorso è infatti molto amato, considerando soprattutto la sua semplicità: le regole sono infatti poche e facili da seguire, poiché basta scegliere cinque numeri tra l’1 e il 55 e puntare su questi un euro.

Million Day numeri vincenti/ Le cinquine dell'estrazione delle 20.30 del 4 agosto 2024

Si potrà poi giocare anche all’Extra Million Day, quel concorso aggiuntivo al quale si può partecipare solamente aggiungendo un altro euro. Anche in questo caso le regole non cambiano ma bisogna specificare che i numeri verranno estratti sui 50 non vincenti del concorso primario, dunque le due combinazioni fortunate saranno differenti tra loro. Ora che abbiamo ripassato le regole base del concorso, auguriamo a tutti voi buona fortuna nell’estrazione odierna delle 13.00 del gioco.

Million Day, i numeri vincenti di oggi/ Scopri l'estrazione delle cinquine delle 13.00 del 4 agosto 2024

COMBINAZIONI FORTUNATE DEL MILLION DAY DI OGGI 5 AGOSTO 2024 DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 6 – 21 – 30 – 45 – 52

EXTRA MILLIONDAY: 15 – 40 – 42 – 46 – 49