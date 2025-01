Come ci siamo ormai già abituati nel corso degli ultimi lunghi (e ricchissimi) anche oggi alle ore 13:00 e poi ancora alle 20:30 si terranno i sempre classici appuntamenti con il Million Day e l’Extra MillionDay che grazie ai loro numeri vincenti potrebbero rendervi nell’arco di una manciata scarsa di secondi (giusto il tempo dei sorteggi, peraltro del tutto automatizzati e rapidissimi) milionari: come suggerisce il nome stesso del Million Day – infatti – il premio più importante che viene messo in palio ogni giorno dalla Dea Bendata vale la bellezza di un milione di euro che vi potrete portare a casa – ovviamente fortuna permettendo – semplicemente indovinando una delle due cinquine che verranno scelte in occasione dei due concorsi giornalieri!

Per ora il 2025 nell’arco di 14 giorni si è rivelato già piuttosto fortunato perché la scorsa domenica 12 gennaio è stato assegnato il primo premio dal valore di un milione di euro: ad aggiudicarselo è stato un giocatore di Firenze che ha centrato la prima delle due cinquine giornaliere (ovvero ovviamente quella delle ore 13:00) grazie ad una giocata plurima nella quale non sappiamo quante combinazioni aveva segnato nella schedina; il tutto portando il totale dei vincitori premiati dal febbraio del 2028 (ovvero il periodo in cui venne lanciato il concorso) ad oggi a ben 319.

Nell’ipotesi in cui vogliate cercare di massimizzare la vostra chance di vincita con il Million Day, possiamo lasciarvi giusto un paio di suggerimenti sui numeri che potreste segnare nella vostra schedina rivolgendoci – ma fermo restando che non vi daranno alcuna garanzia di vincita – alle statistiche: tra i numeri maggiormente estratti (infatti) troviamo ormai da diverso tempo il trio 54-25-17, accompagnato dall’altra parte della classifica – ovvero tra i meno estratti consecutivamente – da 55-24-38; oppure se volete i dati sugli sfortunati a livello assoluto sappiate che è il 34 il numero meno estratto nella storia del gioco.

