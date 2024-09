Monia Bortolotti, la mamma che è accusata di aver ucciso i suoi due bimbi, lascerà il carcere per essere trasferita in una struttura psichiatrica. La donna che sconvolse Pedrengo, in provincia di Bergamo, non è ritenuta a livello psicofisico consona con una struttura carceraria di conseguenza si è optato per il trasferimento in una Rems, precisamente quella di Castiglione delle Stiviere, struttura sita in provincia di Mantova.

“Chiara Petrolini? Ragazza normalissima”/ La sua datrice di lavoro: "Incinta? Non ci siamo accorti"

Come ricorda Il Corriere della Sera, Monia Bortolotti venne arrestata poco più di un anno fa, a novembre 2023, accusata di aver ucciso i suoi figli, Alice e Mattia, entrambi di pochi mesi. In questi 13 mesi circa la donna è stata sottoposta a varie perizie psichiatriche per comprendere la sua capacità di intendere e di volere e proprio negli scorsi giorni è giunta la disposizione di trasferimento da parte di Federica Gaudino, giudice per le indagini preliminari, dopo l’incidente probatorio di luglio.

Omicidio Vitalina Balani/ Avvocato Andrea Rossi: “La nuova perizia potrebbe cambiare tutto”

MONIA BORTOLOTTI IN UNA REMS: COSA SONO QUESTE STRUTTURE

Le Rems, acronimo di residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, sono degli edifici dove vengono rinchiusi quelle persone che hanno avuto a che fare con la legge ma che hanno dei problemi psichiatrici e che di conseguenza non sono adatte a restare in carcere. Spesso e volentieri sono strutture dove i carcerati scontano gli ultimi anni/mesi della loro pena, e uno dei casi più noti e recenti è quello di Luca Delfino, in carcere per aver assassinato la compagna e che è stato appunto trasferito in una Rems, nonostante la contrarietà dei parenti della vittima e dei residenti.

Maria Antonietta Rositani: “Giulia Cecchettin come me”/ “Succubi di uomini che volevano dominarci”

Tornando a Monia Bortolotti, la donna è stata ritenuta totalmente incapace di intendere e di volere, visto che la stessa soffre di una depressione molto profonda, derivante da ciò che le è accaduto durante la sua vita. A pochi mesi venne infatti messa in un orfanotrofio in quel di Calcutta, dopo di che fu data in adozione ad una coppia di Gazzaniga, dove i problemi sarebbero emersi totalmente, proseguendo anche di recente, dopo la doppia gravidanza.

MONIA BORTOLOTTI IN UNA REMS: TROVERÀ ALTRE MADRI CHE HANNO UCCISO I PROPRI FIGLI

La scelta di trasferirla nella Rems di Castiglione delle Stiviere è data dal fatto che al suo interno si trova un reparto che è dedicato proprio a quelle madri che hanno ucciso i propri figli, di conseguenza è probabile che Monia Bortolotti condivida la propria stanza con altre donne nella sua stessa situazione, un ambiente senza dubbio più protetto. La duplice morte o il duplice omicidio, risale all’ottobre 2022 e al novembre del 2021.

Nel primo caso, Mattia è stato rinvenuto morto soffocato a soli due mesi, deceduto fra le braccia della madre, mentre nel secondo caso Monia aveva spiegato di aver trovato Alice senza vita nella sua culla a soli 4 mesi dopo una poppata. Due episodi sospetti che dopo accurate indagini hanno appunto portato all’arresto della donna a novembre di un anno fa, ritenuta responsabile della duplice morte dei suoi due piccoli.